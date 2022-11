Vrijdag darten bij Poel’s Eye in Proosdijhal

Kudelstaart – Bij de vierde speelavond van het seizoen van de dartclub Poel’s Eye in de Proosdijhal waren 37 deelnemers. Marco Cornelisse was voor de derde keer dit seizoen aanwezig en bereikte voor de derde keer de finale. De vorige keer verloor hij, maar nu won hij voor de tweede keer dit seizoen, en de 37ste (!) keer ooit, de speelavond. Met een 123 finish had Marco ook nog eens de hoogste uitgooi van de avond. Finalist in de winnaarronde was Danny de Hartog, die daarmee zijn uitstekende seizoenstart vervolgde. Yorick Rekelhof won voor het eerst ooit een finale en wel van het gerespecteerde tweede niveau en van de gerespecteerde dartster Floortje van Zanten.

De hoge opkomst was mede te danken aan de vele sympathieke gasten uit het verre Noordwijk. De twee finales in de B ronden werden voor 75% door hen bezet en voor 100% gewonnen. In het derde niveau won Ed van de Berg knap van Dennis Elderenbosch. In het vierde niveau won Dimitri Poncin de Noordwijkse twist van Danny van de Plas. Gerard Elderenbosch gooide een ‘9 darter’. Niet een echte 9 darter, maar bij het spel de Triple Pot. Na de laatste avond van het vorige seizoen gooide hij, weer met triple 9, voor de tweede keer raak.

Aanstaande vrijdag 25 november is de volgende speelavond in de Proosdijhal. Dankzij het vier niveau systeem kan iedereen zoveel als mogelijk op het eigen niveau darten. De inschrijving sluit om 20.00 uur. Deelname kost 4 euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de website www.poelseye.nl is nog meer informatie te vinden.

Foto: Van links naar rechts: Floortje, Yorick, Marco en Danny.