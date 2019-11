Vriendenconcert in Aelsmeer geslaagd

Aalsmeer – Het bestuur van de Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer organiseerde zondag 17 november het zogenoemde Vriendenconcert in de grote zaal. Een aantal jaren geleden hebben de Vrienden de aanschaf van een fraaie vleugel en een Johannesorgel bekostigd en sindsdien organiseren zij jaarlijks een concert voor bewoners en donateurs.

Voor een volle zaal bespeelde de bekende pianist Rob van Dijk de vleugel en het Johannesorgel. Rob van Dijk is zowel dirigent, pianist, organist als arrangeur. Hij begeleidt onder andere de Trumpets of the Lord, Needed en United met eigen arrangementen.

Het programma bestond uit werken van onder andere Bach en Händel, gevolgd door geestelijke muziek en als laatste werd eigentijdse muziek ten gehore gebracht, waaronder ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij. Rob van Dijk speelde niet alleen piano maar hij zong ook.

Het publiek genoot zicht- en hoorbaar van de prachtige muziek en bekende Nederlands liedjes als ‘Aan de Amsterdamse grachten’, ‘Het Dorp’ en de ‘Zuiderzeeballade’ werden uit volle borst meegezongen. Het concert werd afgesloten met ‘Tulpen uit Amsterdam’.

Voorzitter Berry Philippa constateerde na afloop dat er onder het publiek veel zangtalent aanwezig was!