Vouwt Aalsmeer samen 1.000 kraanvogels?

Aalsmeer – In het verre oosten is de kraanvogel het symbool voor geluk, trouw, gezondheid en onsterfelijkheid. De Japanse traditie om 1.000 origami kraanvogels te vouwen is eeuwenoud. Wanneer deze taak is volbrengt, worden (gezondheids)-wensen vervuld.

De symbolische gedachte achter het vouwen is een extraatje, want hoe leuk is het om thuis creatief aan de slag te gaan!

Met je kinderen, een vriendin of gewoon alleen. Vouw ook mee met Participe Amstelland. Versier je eigen huis ermee, hang hem aan de spiegel in je auto, in de kerstboom, doe hem bij een kaart en vergeet ook niet dat het een leuk cadeautje is voor de buren. Voor het vouwen van een kraanvogel heb je alleen maar een vierkant papiertje nodig. En het vouwen is ook niet zo moeilijk. Een vouwinstructie is te downloaden via YouTube en op internet is ook veel hulp te vinden.

Lukt het Aalsmeer om samen 1.000 kraanvogels te vouwen? Stuur een foto met jouw kraanvogels naar a.bugala@participe.nu. Alle kraanvogels worden verzameld op de website. Samen moet dat lukken!

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met activiteitencoach Ania Bugala via 06-30043559.