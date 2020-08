Vooruitblik Schiphol vliegverkeer

Schiphol – De komende week (17 tot 23 augustus) verwacht Schiphol gemiddeld 780 vluchten per dag met drie startpieken en drie landingspieken verspreid over de dag. Tijdens deze piekmomenten kan er een extra start- of landingsbaan worden ingezet. Vanwege werkzaamheden is de Zwanenburgbaan niet beschikbaar. Welke baan wordt ingezet hangt onder andere af van de wind- en weersomstandigheden komende week.

Foto: Luchthaven Schiphol

Tweede start- of landingsbaan

Bij voorkeur zet Schiphol de Kaagbaan en de Polderbaan in als hoofdstart- of landingsbaan. Omdat de Zwanenburgbaan niet kan worden gebruikt komende week, zijn alleen de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan beschikbaar als tweede baan. Wanneer de omstandigheden erom vragen, kunnen deze banen ook enkele momenten als hoofdstart- of landingsbaan worden ingezet.

Piekmomenten

In de week van 17 tot 23 augustus verwacht Schiphol startpieken ‘s ochtends tussen 09.20 en 10.40 uur, in de middag tussen 14.20 uur en 15.00 uur en ’s avonds tussen 20.40 uur en 21.20 uur. En landingspieken’s ochtends tussen 07.20 en 08.20 uur, in de middag van 13.00 tot 13.40 uur en ‘s avonds tussen 18.40 en 20.00 uur.

Terugblik 3 tot 9 augustus

In de eerste week van augustus telde Schiphol een gemiddeld aantal vluchten van 740 per dag, iets minder dan de verwachte 760 vluchten. Dit is circa 51% van het aantal vluchten in dezelfde week in 2019. De eerste landingspiek in de ochtend begon steeds wat vroeger dan verwacht. Daarop is de verwachting bijgesteld. Door de toename van het vliegverkeer en de bijbehorende aangepaste vluchttijden was er op alle dagen in de ochtend en avond een landingspiek gevolgd door een startpiek. De Kaagbaan telde de meeste vluchten (42%) gevolgd door de Polderbaan (39%) en de Aalsmeerbaan (9%).