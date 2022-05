Voorjaarsconcert Sursum Corda en Soundsation

Kudelstaart – Op zaterdag 21 mei geven Sursum Corda en Popkoor Soundsation een gezamenlijk concert in De Spil te Kudelstaart. Na een lange periode van weinig repeteren en geen concerten, kan het weer! Sursum Corda en Popkoor Soundsation hebben een spetterend programma samengesteld dat ze graag willen laten horen aan hun publiek. Iedereen is van harte welkom.

Kaarten voor het voorjaarsconcert zijn verkrijgbaar via de verenigingen zelf (zie de website of social media) en te koop aan de zaal. De toegang is 10 euro per persoon, graag contant betalen. De deuren gaan vanaf 19.30 uur open. Om 20.00 uur gaat muziekvereniging Sursum Corda onder leiding van Elivera van Sloten van start. Vervolgens nemen dirigente Greetje de Haan en popkoor Soundsation plaats op het podium voor hun optreden. Aan een hapje en een drankje is gedacht en zowel in de pauze als na afloop is er gelegenheid om gezellig bij te praten met elkaar. Komt u/jij ook?