Voorheen akoestische avonden: Topweekend!

Aalsmeer – De ‘voorheen akoestische avonden’ stonden afgelopen weekend op het programma en hier wordt door menig muzikant en muziekliefhebber echt naar uitgekeken. Twee altijd gezellige avonden met ontmoetingen en natuurlijk gevarieerde muziek.

Verrassend en veelal het leukst zijn de zogenaamde ‘kruisbestuivingen’. Muzikanten uit Aalsmeer en omgeving uit verschillende bands die samen de oefenruimtes in duiken om in een nieuwe, tijdelijke formatie nummers te spelen rond een thema. Bekend is dat de avonden graag bezocht worden en dat was deze keer niet anders, zowel vrijdag als zaterdag waren enkele dagen voor aanvang uitverkocht. En de conclusie na afloop: Het was een grandioos weekend met veel variatie, talenten en gezelligheid. Vrijdagavond gelijk een fantastische start van de ‘voorheen akoestische avonden’ met Superfriday, Groos, Five Fools Live, Spassamok, Kolbakband, Ten Beers After en Snö. En ook zaterdag werd het publiek getrakteerd op leuke en soms aparte muziek, maar alle acts (The French Connection, Nath’s Project, The Black T’s, Dav ID, Snickers, The Cover Crew en Chixx) verdienen een compliment. Het was weer top. Opnieuw akoestische avonden waar de komende tijd met plezier over gepraat en gedacht zal worden!

Foto’s: Jacqueline Kristelijn en www.kicksfotos.nl