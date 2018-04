Voor tiende keer KCA Gedichtentuin

Aalsmeer – Voor de tiende keer worden de eerste drie weekenden van september weer gedichten tentoongesteld in het Boomkwekerskerkhof, het prachtige stille groene hart aan de Stommeerweg in het centrum.

Voor dit tweede lustrum nodigt de werkgroep Podiumkunst & Literatuur van KCA dichters uit om dit te vieren met het thema ‘aarde’. Dat moet wel gaan lukken, iedereen is tenslotte ervaringsdeskundig als bewoners van deze planeet.

Vanwege het formaat op de standaards in de Gedichtentuin mag het gedicht niet langer zijn dan 14 regels, 47 letters incl. spaties. Aanleveren in Garamond 14, regelafstand 1. De uiterste inleverdatum is 15 juli 2018. Aanleveren per e-mail aan: haremakerjcp@hetnet.nl of per post aan: Marijke Haremaker, Uranusstraat 13, 1431 XH Aalsmeer. Voor vragen en hulp altijd bereikbaar.