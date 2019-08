Volle kracht vooruit voor Vuur en Licht op het Water

Aalsmeer – Over ruim twee weken vindt het evenement plaats waar heel Aalsmeer reikhalzend naar uit kijkt. Op zaterdag 7 september belooft het weer een heerlijke avond te worden met elkaar op de boot, als toeschouwer langs de waterkant of bij de Watertoren. Na de feestelijke tocht van grote en kleine verlichte boten door de Aalsmeerse wateren, is er een spectaculair vuurwerk rond 23.00 uur op het water bij de Watertoren. En spectaculair gaat het zeker weer worden. De organisatie heeft een grote verrassing beloofd, maar hult zich in nevelen over wat er gaat gebeuren.

Aanvullende eisen

In de aanloop naar het evenement waren er wat strubbelingen vanwege aanvullende eisen op het gebied van veiligheid en verkeer van de kant van de gemeente, waardoor de organisatie voor meer werk en hogere kosten kwam te staan. Mike (Multi) van der Laarse: “We hebben lang overleg gehad met burgemeester Oude Kotte en zijn adviseur op dit gebied Robin Bakker. Gelukkig hebben we goede oplossingen gevonden. We zullen na het evenement verder praten met elkaar over de volgende jaren.” De aanvullende eisen hebben vooral betrekking op het opvangen van de sterk groeiende stroom van bezoekers van buitenaf. Ap Eigenhuis: “Op zich snappen we de noodzaak om hier iets aan te doen. Bijvoorbeeld een parkeerroute instellen en twee wijken van de Hornmeer afsluiten voor verkeer. Binnenkort zullen we daar nadere informatie over geven.”

Super sponsors

Aan de sponsoren ligt het niet. Mike is langer dan ooit doorgegaan om sponsoren te benaderen: “Dat blijft de kurk waarop het evenement drijft, samen met het werk van een grote schare vrijwilligers. En het leek wel alsof de sponsoren ons dit jaar nog een beetje extra wilden ondersteunen. Zo hebben wij dat gevoeld tenminste. Super dat dit kan.”

Feestmaand

Na de ‘hobbels’ nu dus met volle kracht vooruit. Het is tijd dat de kleurrijke aankondigingsborden weer geplaatst gaan worden en dat de wimpels weer gaan wapperen bij de Watertoren. Na de zomervakantie kan eenieder daardoor langzaam in de stemming voor een fijne nazomer komen met de daarbij behorende festiviteiten.

Toch wel een soort van opluchting dat niet alleen de braderie in het Centrum, maar ook Vuur en Licht op het Water als vanouds zaterdag 7 september de spits gaan afbijten voor de jaarlijkse feestmaand in Aalsmeer.

Foto: Mike van der Laarse en Ap Eigenhuis, klaar voor Vuur en Licht op het Water. Foto: Frank Karssing