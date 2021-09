Volgende week Kunstroute Aalsmeer op 20 locaties

Aalsmeer – Volgende week zaterdag 18 en zondag 19 september kunnen bezoekers zich een weekend lang laten trakteren bijzondere werken van ruim 90 kunstenaars op twintig locaties in Aalsmeer. Het is de 23ste editie van de KCA Kunstroute Aalsmeer en ook dit keer kan op een laagdrempelige wijze genoten worden van schilderijen, aquarellen, tekeningen, grafieken, beelden, fotografie, keramiek, sieraden, poëzie, jazz, klassieke- en wereldmuziek. De bundeling van krachten staat garant voor een enerverend en verrassend weekend vol kunst en cultuur en dit is inmiddels alom bekend. Het evenement mag jaarlijks meer dan 2.000 bezoekers welkom heten uit het hele land.

Van de twintig locaties zijn er zes of zeven te vinden aan de Uiterweg: Jachthaven Otto op nummer 94, Atelier Elize Eveleens op nummer 90a, De Oude Werf op nummers 125-127, Locatie Loogman op nummer 180, De Kunstploeg op nummer 185, Atelier Annelie Klein Sprokkelhorst op nummer 253a en de Historische Tuin op nummer 32 maar met ingang aan het Praamplein. In hartje Centrum zijn bezoekers welkom in de Tuin van Zorgcentrum Aelsmeer met ingang in de Kanaalstraat, Het Oude Raadhuis aan Dorpsstraat 9, De Oude Veiling in de Marktstraat 19, Keramiek Atelier Carla Huson op het Stokkeland, WV De Nieuwe Meer aan de Stommeerweg 2, Gedichtentuin Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg 13 en cultureel café Bacchus in de Gerberastraat.

De wandeling of fietstocht vervolgen richting de Watertoren is een aanrader. Tegenover de toren van Sangster presenteert het Flower Art Museum een keur aan kunstwerken en -objecten. De ‘slinger’ voert verder naar de Zwarteweg alwaar muziekcentrum N201 op nummer 90 voor het eerst deelneemt en laat kennismaken met jonge kunstenaars en muzikanten. Op nummer 98 in Mendel zijn producten te zien en te koop van Atelier Steengoed van Ons Tweede Thuis. Op dan naar de Hornweg (alsmaar rechtdoor) waar op nummer 196d de deuren open staan van Atelier en Galerie Sunny Art.

Tot slot dan naar de Aalsmeerderweg waar in het Art Centre Aalsmeer op nummer 230 diverse kunstenaars hun ateliers hebben en graag hun specialiteiten tonen aan publiek en naar nummer 255 om binnen te mogen stappen in het Atelier van Afke Borgman. Hier, en overigens ook op verschillende andere locaties, wordt livemuziek ten gehore gebracht. Een accordeoniste hoopt een mooie opbrengst voor Nepal bij elkaar te spelen. Dus, portemonnee mee! Er wordt overigens geen toegang gevraagd, alle locaties kunnen gratis bezocht worden op zaterdag en zondag tussen 12.00 en 17.00 uur. Kijk voor meer informatie over de deelnemers en locaties op www.kunstrouteaalsmeer.nl.