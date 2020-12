Vogels Boerenvreugd blijven binnen vanwege vogelgriep

Aalsmeer – Doordat er vogelgriep geconstateerd is bij een bedrijf in Mijdrecht heeft de overheid nu extra maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden voor alle bedrijven binnen 10 kilometer rond de locatie in Mijdrecht. Het doel van de maatregelen is om contact tussen wilde vogels en pluimvee te voorkomen, zodat de ziekte zich niet verspreid. Ook Aalsmeer valt binnen deze 10 kilometer.

Voor kinderboerderij Boerenvreugd geldt een vervoersverbod voor pluimvee. De boerderijvogels blijven voorlopig in hun hokken, de mest van de dieren wordt apart gehouden en verkoop van eieren is voorlopig niet toegestaan. De kinderboerderij in de Hornmeer is wel open voor publiek.

Door de coronamaatregelen is het terrein van de boerderij echter beperkt toegankelijk. Van dinsdag t/m vrijdag zijn bezoekers welkom in het speeltuingedeelte van Boerenvreugd. De deuren staan open van 9.30 tot 16.30 uur. In het weekend is het gehele buitenterrein te bezoeken. De kinderboerderij is dan geopend van 10.00 tot 16.30 uur. De gebouwen zijn de hele week gesloten voor publiek.

In geval van nood kan er wel gebruik worden gemaakt van het toilet aan de buitenkant van de stolp.

Meer informatie over de coronamaatregelen is terug te lezen op de site van de kinderboerderij. www.boerenvreugd.nl