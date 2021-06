Voetgangersbrug Cees Buis officieel geopend

Rijsenhout – Woensdag 16 juni heeft de weduwe van Cees Buis uit Rijsenhout de naar haar man vernoemde voetgangersbrug officieel geopend. Mevrouw Buis deed dit samen met haar zoon en dochter en wethouder Mariëtte Sedee (Grootschalig groen en recreatie). De voetgangersbrug ligt aan de Bennebroekerweg bij het Konnetlaantje in Rijsenhout. De opening van de brug markeert ook de officiële opening van de groenstrook.

Groenstrook om Schenkeveld

Cees Buis was een betrokken inwoner van Rijsenhout. Hij overleed plotseling begin maart 2020. Dat was kort voordat de groenstrook om de kassen van tomatenkweker Schenkeveld werd aangelegd. Cees Buis heeft als lid van een klankborgroep grote invloed gehad op het ontwerp van de groenstrook. Inmiddels worden de speeltoestellen, paden, bankjes, prullenbakken, bruggetjes en vijvers volop gebruikt door Rijsenhouters. Over een lengte van ongeveer 3 kilometer kunnen inwoners nu wandelen, rennen of de hond uitlaten.

Verkeer op de Ringdijk

Cees Buis was ook lid van de klankbordgroep voor de Ringdijk in Rijsenhout. Deze groep overlegt met de gemeente over de uitvoering van de plannen voor de Ringdijk. Ook in deze klankbordgroep liet Cees Buis zich kennen als bruggenbouwer tussen de gemeente en zijn dorp. Reden om een voetgangersbrug bij ‘zijn’ groenstrook naar hem te vernoemen.

Foto: Mevrouw Buis met haar zoon en dochter, geheel rechts wethouder Mariëtte Sedee. Foto: Jur Engelchor