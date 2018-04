Voetbal: Verlies FCA, dorpsderby gelijk

Aalsmeer – Er is weer volop gevoetbald afgelopen weekend en dit keer onder prachtige zonnige omstandigheden, misschien was het zelfs wel iets te warm. De voetballers van FC Aalsmeer zaterdag kregen thuis aan de Beethovenlaan WV H.E.D.W. uit Amsterdam op bezoek. Voor aanvang van de wedstrijd werd aanvoerder Burak Sitil van FCA in het zonnetje gezet. Tien jaar geleden kwam hij voetballen bij FC Aalsmeer en nog steeds iedere week is hij met veel inzet en karakter van de partij. Burak zou gaan beginnen aan z’n 250ste wedstrijd en dit is natuurlijk een bloemetje waard en een mooie zilveren schaal met inscriptie ter herinnering. Aan de wedstrijd tegen H.E.D.W. willen de Aalsmeerders waarschijnlijk niet graag herinnert worden. De eindstand was 1-2 voor de voetballers uit Amsterdam.

FCA en RKDES

Zondag 22 april wachtte een echte dorpsderby: Aalsmeer tegen Kudelstaart. Aan de Wim Kandreef vond dit treffen tussen FCA en RKDES plaats. Er werd een gezellig feestje van gemaakt met muziek, bingo, loterij en de barbecue aan. Ongeacht de uitslag stond deze derde helft op het programma. Het vele publiek werd getrakteerd op een best spannend duel, maar er waren meer ‘spetterende’ momenten verwacht. In ieder geval ging Kudelstaart vrolijker dan Aalsmeer de rust in: 1-0 voor RKDES. De tweede helft kende diverse spannende momenten, maar gescoord werd er pas in het laatste kwartier, door Aalsmeer: 1-1. En dit was tevens de eindstand. Dorpsderby onbeslist!

Foto: www.kicksfotos.nl