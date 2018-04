Voetbal: RKDES MO17 naar halve finale

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 28 april hebben de meiden van RKDES MO17 met fantastisch teamspel de winst behaald tegen de meiden van Fortuna Wormerveer. De wedstrijd, de kwartfinale van de beker, was er vooral een van teamspirit en doorzettingskracht aan de zijde van RKDES.

In de eerste helft was het voor beide teams vooral aftasten en zoeken naar mogelijkheden. Na een aantal ongevaarlijke acties, bouwde RKDES de aanvallen steeds verder uit, en na een hoekschop van RKDES aanvoerster Alyssa, schoot Roos feilloos de 1-0 achter de keepster van Fortuna. Na de rust kwam Fortuna fel uit de startblokken en dit leverde enkele fraaie kansen op, maar de meiden van Fortuna vonden keer op keer de sterke achterhoede van RKDES op hun pad. Na alweer een prachtige redding van keepster Kess van RKDES, maakte Lisanne uit de counter, in een 1 op 1 met de keepster van Fortuna, de 2-0.

Niet veel later rondde Solenn, na een wervelende solo waarbij drie verdedigsters en ook de keepster van Fortuna kansloos waren, prachtig af, 3-0, en de buit was daarmee definitief binnen. Oplopende frustratie met een forse overtreding op Tinka leverde de tegenstander nog een gele kaart op, waardoor het team van Fortuna de wedstrijd met 10 meiden moest uitspelen.

De pret was er niet minder om bij de meiden van RKDES, en ook het in grote getale opgekomen thuispubliek genoot met volle teugen van deze enerverende wedstrijd. Nu op naar de halve finale om de beker waar de meiden van RKDES in een uitwedstrijd de Foresters uit Heiloo zullen treffen. RKDES wenst de meiden, en leiders Paul en Johan, heel veel succes in de halve finale van de bekerwedstrijd!