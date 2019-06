Voetbal: RKDES mist promotie naar 2e klasse

Kudelstaart – RKDES mist promotie naar de tweede klasse. Wie had dat gedacht zo’n twee maanden geleden toen de Kudelstaartse voetballers nog fier boven aan stonden in de winnaarspoule. RKDES is op de vierde plaats geëindigd. Het mocht niet baten, ondanks de vele kansen in de nacompetitie. Afgelopen zondag 16 juni werd er terecht verloren van Concordia uit Delft met 5-3.

Van de vijf ploegen, die kans maakten op promotie, is alleen RKDES er niet in geslaagd. ASC en IJsselmonde zijn rechtstreeks over en DIOS en Donk wisten via de nacompetitie de tweede klasse te bereiken. Het geeft natuurlijk wel te denken, maar RKDES miste te vaak belangrijke spelers door vakantie of blessures. Heeft het constante geschuif met spelers er dan wel goed aan gedaan?

Mooie reddingen

In Voorschoten moest het zondag gebeuren, dé laatste kans voor de Afas/Nieuwendijk brigade. Al in de eerste minuut had RKDES al met 1-0 achter kunnen staan, maar gelukkig ging het eerste schot voorlangs. Pas na 20 minuten kreeg Kudelstaart via Indy van Koert twee scorings mogelijkheden, maar beide keren leverde dit geen doelpunt op. Vlak daarna redde keeper Wilbert Klijmij twee keer uitstekend, maar bij een hoekschop van links kon de spits van Concordia vrij inkoppen: 1-0. Even later opnieuw een mooie redding van Wilbert Klijmij. Een speler kwam alleen op hem af, maar hij wist fraai de schade te beperken. Na ruim een half uur voetbal kwam Jeroen Bakker goed weg met een gele kaart, nadat hij een poging deed om zijn rappe tegenstander door midden te zagen, rood had ook niet misstaan. Vlak voor rust kwam toch de 2-0. Een steekbal door het centrum en wederom stond de spits oog in oog met Wilbert en met een vreemde carambole verdween de bal in het doel. Moet gezegd, het riekte naar buitenspel, maar de vlag bleef omlaag.

Hopeloze achterstand

Pal na rust de mogelijkheid om de aansluitingstreffer te maken, maar het schot van Gijs Lentjes ging rakelings naast. Na 10 minuten in de tweede helft weer een diepte bal van Concordia en het was 3-0, een hopeloze achterstand. Een vrije trap van Lennart Kok bracht enigszins de spanning terug in de wedstrijd: 3-1. Nog geen 5 minuten later weer een dieptebal van Concordia en weer was het raak: 4-1. Met nog een half uur te voetballen mocht Roy Endhoven zich eindelijk met de aanval bemoeien en gelijk werd het spel aanvallender en een stuk gevaarlijker. Mano van Veen en Lennart Kok gingen er af en Roald Pothuizen en Koen Lentjes gingen in de spits spelen.

Weer derde klasse

Een kwartier voor tijd verkleinde de Kudelstaarters toch nog weer de achterstand. Een voorzet van rechts en Koen Lentjes scoorde beheerst 4-2, maar gelijk versnelde Concordia weer even en hoppa 5-2. Het slotakkoord was wederom voor Koen Lentjes die vlak voor tijd nog de 5-3 binnen kopte, meer zat er niet in. Concordia was de betere en heeft verdiend gewonnen. Een grote deceptie voor RKDES. Het hele seizoen bovenin meegedraaid, maar uiteindelijk met lege handen. Volgend seizoen speelt Kudelstaart weer derde klasse. Niet de bedoeling, maar het is niet anders.

Eppo