Voetbal: Monsterzege voor FCA Dames: 9-0

Aalsmeer – De eerste herenteams van FC Aalsmeer zaterdag en zondag en RKDES Kudelstaart speelden afgelopen weekend alle drie uitwedstrijden. RKDES zou het zondag 2 februari opnemen tegen WVC, maar hoefde op het laatst toch niet in actie te komen. De wedstrijd werd afgelast.

FCA zaterdag ging 1 februari op bezoek bij OSV en wist, in tegenstelling tot vorige week, geen winst te boeken. Er werd met 3-0 verloren. FCA zondag was 2 februari te gast bij Voorschoten. De teams waren aan elkaar gewaagd. Eindstand 1-1.

Ruime winst en gelijk

De eerste damesteams van FCA en RKDES speelden wel thuis afgelopen zaterdag 1 februari. Het publiek aan de Beethovenlaan bleef juichen. De Aalsmeerse dames waren duidelijk een maatje te groot voor Geuzen Middenmeer. Eindstand liefst 9-0. Dames 1 van RKDES nam het aan de Wim Kandreef op tegen De Meer. De Kudelstaartse dames wisten niet tot scoren te komen, Geuzen Middenmeer ook niet. Na negentig minuten de bril-stand op het scorebord: 0-0.

Coach gezocht

Een oproep nog van het tweede damesteam van FC Aalsmeer. De voetbalsters zoeken een leuke en fanatieke coach om een handje te helpen langs de lijn op zaterdag. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Maureen: 06-23221055.

Komend weekend weer thuis

Aanstaand weekend spelen de eerste herenteams van FCA en RKDES weer thuis. FCA zaterdag krijgt 8 februari HBOK op bezoek. De wedstrijd aan de Beethovenlaan begint om 14.30 uur. Zondag 9 februari moet weer een keuze gemaakt worden of ‘hoppen’ voor een helft in Aalsmeer en een helft in Kudelstaart. Om 14.00 uur klinkt namelijk aan de Beethovenlaan de startfluit voor FCA tegen Sp. Leiden en aan de Wim Kandreef voor RKDES Kudelstaart tegen Nicolaas Boys.

Foto: www.kicksfotos.nl