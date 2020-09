Voetbal: Krappe winst FCA op Marken (3-2)

Aalsmeer -De vele supporters zagen afgelopen zaterdag 19 september tijdens de voetbalwedstrijd FC Aalsmeer tegen Marken de eerste 20 minuten een furieus aanvallend FC Aalsmeer wat al in de tweede minuut resulteerde in een doelpunt. Een dieptepass van de goed spelende Mark Rutgers werd door Daan Vaneman knap afgemaakt: 1-0. Aalsmeer bleef het tempo hoog houden en Marken bleef ternauwernood op de been. Een aanval in de 10e minuut werd door Daan Vaneman knap afgemaakt, maar de vlag van de assistent-scheidsrechter ging omhoog en dus ging het doelpunt niet in de boeken.

Marken was in die periode nog niet voor doelman Nick van der Wiel geweest en moest alle zeilen bijzetten om de FC van het scoren af te houden. Wissel 21ste minuut aan Aalsmeer kant: Jordi van Gelderen voor de geblesseerde Nassim Zohair. Aalsmeer viel een beetje terug en het werd meer een spelletje balbezit aan beide zijden. Marken kroop nu ook uit zijn schulp. Dit leidde in de 29ste minuut tot de eerste grote kans van Marken. Een vrije trap van Mohammed el Boughlali vanaf de 16 meter tikte Nick van der Wiel in een uiterste krachtinspanning tot corner. Marken zette de poppetjes op het middenveld nu goed neer en Aalsmeer was geen schim meer van de eerste 20 minuten. Te veel met de bal lopen en verkeerde keuzes bepaalde nu het spelbeeld. Men kreeg nog wel een paar grote kansen, zoals in de 33ste en 43ste minuut, maar doelman Ywan Blijleven bleek een grote sta in de weg voor de FC.

Aan de andere kant was Amine Aboutaleb dicht bij een doelpunt. Nick van der Wiel toonde zijn klasse en zo bleef de ruststand 1-0 voor Aalsmeer. De goed leidende scheidsrechter Mitchell Schuurman had geen problemen in de eerste 45 minuten. Ongewijzigd begonnen de beide elftallen aan de tweede helft. Bij een snelle ingooi van Marken in de 46ste minuut (!) stond de verdediging van Aalsmeer als aan de grond genageld en was het Nicky Roele die frank en vrij voor het Aalsmeer doel Nick van der Wiel kansloos liet: 1-1. Aalsmeer was wakker geschud en kreeg weer veel balbezit, maar moest oppassen voor de counters van Marken. Tot aan de 16 meter loopt het wel. Het afmaken is bij Aalsmeer toch wel een manco. Drie inzetten van de FC in de 62ste minuut waren niet genoeg voor een doelpunt. De mooiste kansen werden verknoeid. Wissel 66ste minuut: Tijn de Bruin voor Daan Vaneman. Ook Marken wisselde Ramon Veerman voor Luke de Waart. Deze Ramon Veerman maakte het Aalsmeer moeilijk. Sterk en snel binnen de minuut knalde hij de bal rakelings over de kruising. Wissel Aalsmeer: Mike Dam voor Calvin Koster.

Berry Kramer kreeg een dot van een kans in de 72ste minuut, maar dat was ook niet aan hem besteed. Marken deed het beter in de 76ste minuut. Tussen vier man achterin wist Mohammed el Boughlali de bal knap in het doel te krijgen: 1-2. Hier was niets aan af te dingen. Met Mike Dam voorin kwam er wel meer power voor het doel. Een vrije trap op 18 meter in de 80ste minuut werd door Mike Dam snoeihard in de rechter beneden hoek geknald: 2-2. Aalsmeer kreeg weer hoop en dat betaalde zich uit. Een schot op doel kreeg doelman Ywan niet onder controle en in een scrimmage gaf Calvin Valies het laatste tikje tegen de bal: 3-2. Marken deed er alles aan in de laatste 10 minuten en gooide lijf en leden in de strijd. Behoudens een kopbal die rakelings over ging van Amine Aboutaleb kwam men niet. En koesterde FC Aalsmeer deze zwaar bevochten overwinning. Komende zaterdag 26 september speelt FC Aalsmeer (zaterdag) uit tegen Jong Holland in Alkmaar. Aanvang wedstrijd 15.00 uur. Locatie: Koning Willem Alexanderlaan 5 in Alkmaar.

Jack van Muijden

Zondag 20 september speelden zowel FC Aalsmeer als RKDES Kudelstaart uitwedstrijden. RKDES was op bezoek bij AVV Alphen en kon juichend terug naar huis: 1-2 gewonnen. FC Aalsmeer nam het op tegen DHL in Delft. Beide ploegen creëerden diverse kansen, maar tot scoren kwam men niet. Eindstand: 0-0.

Foto: www.kicksfotos.nl