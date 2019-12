Voetbal: Het zat FC Aalsmeer niet mee

Aalsmeer – De ene week is de andere niet. Van een prima overwinning van FC Aalsmeer op Purmersteijn vorige week en tegen een zeer matig opererend FC Zaandam afgelopen zaterdag 30 november een nederlaag (3-1). Het spel lag ook een paar niveaus lager. Op een steeds slechter wordende grasmat probeerde Aalsmeer het voetballend op te lossen, maar dat moest je nu juist tegen dit op het randje voetballende FC Zaandam niet doen.

Het tempo van de FC lag laag en de bal kwam over de hobbelige grasmat niet altijd op de bestemde plek. Aalsmeer domineerde wel in de eerste helft en creëerde ook goede kansen. Giliano Eijken (de week ervoor drie doelpunten) kon zelfs op de doellijn de bal er niet in krijgen. De eerste doelkans kwam al in de 9e minuut toen Mike Dam uit een voorzet van Giliano Eijken rakelings over kopte. Een vrije schietkans van Eijken vanaf 6 meter voor het doel ging meters over. Aalsmeer had wel een groot overwicht, maar het spel verplaatste zich te langzaam. Er lag altijd wel een speler van FC Zaandam voor de bal.

FC Zaandam was nog niet voor het Aalsmeer doel geweest totdat het in de 23ste minuut een corner mocht nemen en dat was het moment waar FC Zaandam het van moest hebben. Uit een weggeslagen bal van Nick van der Wiel (had zijn dag niet) werd de bal in een scrimmage door Franklin Kesser in het doel gewurmd, 1-0. Niets aan de hand dacht men bij Aalsmeer en men verplaatste het spel weer naar de overzijde. Daar kreeg Eijken de grootste kans deze middag in de 32ste minuut uit een voorzet van Mike Dam. De Aalsmeer supporters sprongen al omhoog voor het doelpunt, maar zelfs op de doellijn ging de bal er niet in.

Dat deed Eder Delgado van Aalsmeer wel in de 35ste minuut, maar dan in het eigen doel, weer uit een corner van FC Zaandam, 2-0. Twee minuten later had Eder de pech toen zijn schot miraculeus via onderkant lat en de paal weer het veld inrolde. Het zat Aalsmeer niet mee in deze periode. Mike Dam deed het beter in de 38ste minuut . Uit een voorzet van Junior Tiller kopte hij de bal over keeper Jory Witlam in de touwen, 2-1. In de laatste minuten voor de pauze kreeg de FC nog kansen om een gelijke stand te pakken. Het zat er niet in. Rust: 2-1.

Vanaf minuut 45 zette Aalmeer druk op FC Zaandam en veroverde wel het middenveld, maar creëerde voor het doel van Witlam geen kansen. Achterin bij FC Zaandam was het doel ‘weg is weg’ heilig en de juiste manier bleek later. De tijd verstreek en de manier van voetballen bij Aalsmeer was of er nog genoeg tijd was om te scoren. Wissel 71ste minuut: Thomas Harte voor de geblesseerde Sander Aznar Martinez. Net als het veld werd ook het spel slechter. Het zat er gewoon niet in deze middag. Wissel 80ste minuut: Jordy de Groot voor Nassim Zohair, wissel 82ste minuut Solomon Pinas voor Mark Ruessink.

Trainer Jesse Donker deed er alles aanvallend aan om in ieder geval een gelijkspel binnen te slepen. Er werd alleen niet met scherp geschoten. De laatste wapenfeiten van FC Aalmeer waren een ziedend schot van Thomas Steinhart met een goede redding van Witlam en een kopbal van Mike Dam net over. Een vrije trap van Nick van der Wiel op de middencirkel in de 92ste minuut werd weggepunterd door de FC Zaandam defensie en kon Zino Hartgers frank en vrij naar het lege doel van de FC rennen. Het was een koud kunstje om de eindstand op 3-1 te brengen. De goed leidende scheidsrechter Frank Tol vond het toen ook genoeg en floot af. Komende zaterdag 7 december speelt FC Aalsmeer (zat.) thuis tegen H.F.C. Edo uit Haarlem. Aanvang wedstrijd 14.30 uur. Jack van Muijden

Overige uitslagen: Ook FC Aalsmeer zondag zat het niet mee. In Velserbroek werd op 1 december verloren met 4-1. RKDES Kudelstaart speelde deze eerste dag in december thuis tegen Alliance’22 en liet de toeschouwers langs de lijn diverse malen juichen. RKDES won dit voetbaltreffen met 5-2.