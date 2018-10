Voetbal: Geen winst voor FCA en RKDES

Aalsmeer – De fans van Ajax konden juichen dit weekend. Concurrent Feyenoord werd met maar liefst 3-0 verslagen. In Rotterdam geen feest, ook niet in Aalsmeer en Kudelstaart overigens. Alledrie de eerste teams van FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart moesten de winst laten aan hun tegenstanders.

FCA zaterdag speelde thuis in de Beethovenlaan tegen Huizen en verloor met 0-3. Ook FCA zondag was thuis aan te moedigen, maar dit kon verlies niet voorkomen, 1-2 tegen SJZ.

RKDES Kudelstaart ging op bezoek in Hoogmade om het op te nemen tegen MMO. Deze ploeg staat laag in de competitie, terwijl Kudelstaart zich koploper mocht noemen. Mocht, want er is verloren van MMO met 1-0 en hierdoor staat RKDES niet meer bovenaan op de ranglijst. Of het verlies kwam door het gras van ‘twee kontjes’ hoog… Meer hierover donderdag in de papieren krant.

Foto: www.kicksfotos.nl