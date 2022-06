Voetbal: FCA 018 zoekt nieuwe teamleden

Aalsmeer – Het onder 18/1 team bij voetbalvereniging FC Aalsmeer bestaat al enige jaren uit een groep vaste spelers, leuke, enthousiaste, leergierige maar vooral ook gezellige en altijd in voor een dolletje zijnde groep jongens. Buiten de vaste teamleden komen er elk seizoen spelers bij, maar er vallen ook spelers af, met name door werk, andere interesses of doorstromen naar selectie elftallen.

De aanwas wordt elk jaar dunner en daarom deze oproep om nieuwe spelers te werven. Lijkt het jou leuk om met deze jongens te gaan voetballen? Stuur voor meer informatie of aanmelding een e-mail naar stokmanper@gmail.com of bel 06-51178209. Er is plek voor iedereen in het 18/1 elftal.

Ben je ouder of jonger en voetbal je graag? FC Aalsmeer is altijd op zoek naar nieuwe clubleden. Interesse? Kijk voor meer informatie op de website of kom eens langs. Het seizoen is bijna ten einde, maar er wordt nog getraind en gevoetbald op de velden aan de Beethovenlaan.