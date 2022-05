Voetbal: Aalsmeer 2 wint eerste Mini Cup

Aalsmeer – Na het zeer succesvol verlopen Verlaan toernooi in De Kwakel werd het idee geopperd om een eigen Aalsmeer Mini Cup op te zetten. Van de leeftijdscategorie ‘trainingsgroep’, de kinderen die volgend seizoen naar de Jo8 zullen gaan, speelden vijf teams zaterdag een mini voetbaltoernooi op het terrein van FC Aalsmeer. KDO vaardigde twee teams af, RKDES was vertegenwoordigd en Aalsmeer zelf trad ook aan met twee teams. 45 kinderen stonden om 9.45 uur te stuiteren rond om het veld, dat pas om 10.00 uur vrij was om te betreden. Iedereen van Aalsmeer was netjes gehuld in het bekende rood-groen-zwart tenue, de meeste outfits waren nog iets te groot voor deze kleine talenten maar dat mocht de pret niet drukken. Nadat alle leiders en behulpzame ouders de doelen en pionnen op hun plaats hadden gezet kon het feest beginnen. En een feest werd het! Het weer zat natuurlijk verschrikkelijk mee en ook het enthousiasme van de kinderen zorgen voor een hele goede sfeer op en rond de velden.

Er werd gespeeld op twee velden, veld A stond onder spelbegeleiding van Aad en veld D van Peter. Zij zagen de eerste wedstrijden gewonnen worden door KDO 1 en 2, voor Aalsmeer 1 was het wel Sven die nog voor een doelpunt zorgde. De tweede ronde werd gewonnen door Aalsmeer 2 met twee doelpunten van Theo en door RKDES. Ronde drie was voor Aalsmeer. Zowel 1 als 2 wonnen hun wedstrijd. Bij 2 was het Sam die scoorde en ook Theo was met drie doelpunten weer zeer efficiënt. Bij Aalsmeer 1 was het Ties die de show stal door met twee goals voor de 2-1 winst te zorgen. Ronde vier was op papier een vervelende ronde, want de twee Aalsmeer teams stonden nu tegen over elkaar. De strijd was heftig maar uiteindelijk ging Aalsmeer 2 er met de winst van door. Bart was met twee doelpunten de ‘grote’ man van de wedstrijd. RKDES won op veld A van KDO 2 waardoor de laatste ronde nog spannend werd.

KDO 1 liet zien waarom hun team één waren, en niet twee, door met 5-1 te winnen van KDO 2. Op veld D waren er minder doelpunten. RKDES en Aalsmeer 2 waren zeer aan elkaar gewaagd. Uit eindelijk maakte Theo zijn talenten status waar door als topscoorder van het toernooi ook hier de winnende goal te maken. Zo won Aalsmeer 2 al hun wedstrijden en werden Theo, Thijs, Senn, Sam, Lucan, Dingeman, Daylian, Daniel, Bart en hun twee leiders Sven en Marleen de eerste winnaars van de Aalsmeer mini cup. KDO 1 en RKDES vulden het podium en Aalsmeer 1 werd vierde. Maar ook Eva, Lars, Mees, Stef, Sven, Thijs, Thomas, Ties en Vince met hun begeleiding Gersom en Jeanette mogen heel trots zijn op zichzelf. KDO 2 eindigde als vijfde, maar iedereen ging blij en tevreden met een medaille naar huis. Het was een zeer geslaagd eerste Mini Toernooi.