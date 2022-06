Vmbo-leerlingen verkennen beroepsmogelijkheden bij Doe Dag On Stage

Regio – Wat wil je later worden? Het is misschien wel de moeilijkste vraag die je een leerling van 14 of 15 jaar kunt stellen. Wat moet je kiezen? En, hoe maak je deze keuze? Om hen te ondersteunen in deze zoektocht is er Veen en Amstelland On Stage; een project waarin leerlingen beroepsbeoefenaren ontmoeten en een dagdeel met hen meelopen tijdens de Doe Dag. Donderdag 2 juni gingen bijna 1000 leerlingen uit de regio’s De Ronde Venen, Uithoorn en Aalsmeer op pad.

Eén van de deelnemende bedrijven, is Van Walraven uit Mijdrecht. Bij deze groothandel maken de leerlingen kennis met het secretariaat. Wat doet het secretariaat precies? Hoe ziet zo’n werkdag er eigenlijk uit? Esther Strubbe neemt de leerlingen mee in haar vak. Daarbij wordt zij ondersteund door Nienke. Zij volgt een secretaresseopleiding aan Schoevers en loopt nu een stage van dertien weken bij Van Walraven. Zij maakte kennis met dit bedrijf na een snuffelstage toen zij nog op het VeenLanden College zat. “Die snuffelstage vond ik fantastisch”, licht Nienke toe. “Ik ontdekte hoe leuk en veelzijdig het werk van het secretariaat is. Geen dag is hetzelfde, ons werk kent heel veel afwisseling en je hebt ontzettend veel contact met iedereen in het bedrijf. Ik vind het geweldig!”

Plezier

En dat plezier straalt direct af op Julia en Lindsey, twee leerlingen van het VeenLanden College die zich tijdens de Doe Dag op hun mogelijkheden oriënteren. “Ik had echt niet verwacht dat het werk zo divers zou zijn”, antwoordt Lindsey. “Ik hou er wel van om met allemaal dingen tegelijk bezig te zijn. Van te veel herhaling zou ik mij waarschijnlijk gaan vervelen, dus die afwisseling spreekt mij wel aan.’’

Verderop in De Ronde Venen is een groep leerlingen te gast bij Amerpoort. Daar maken zij kennis met de begrippen begeleid wonen, ambulante begeleiding en dagbesteding. Bewoner Charlotte maakt hen wegwijs. Onder begeleiding van Charlotte en met behulp van haar ‘kookapp’ maken Maud en Jasmijn – leerlingen van het VeenLanden College in Vinkeveen – sandwiches met huisgemaakte eiersalade. “Ik vind het heel leuk om hier te zijn en zou in de toekomst echt wel in de zorg willen werken”, stelt Maud. Jasmijn sluit zich daar direct bij aan. “Ook ik wil zeker de zorg in”, stelt zij. “Ik weet alleen nog niet of ik dat wil met ouderen, met kinderen of met mensen met een beperking. Ik vind het allemaal leuk. Maar gelukkig heb ik nog veel tijd om daarover na te denken.”

Tuincentrum

Een andere locatie waar leerlingen te gast zijn, is Tuincentrum Rijdes aan de Uitweg in Vinkeveen. Daar maken de leerlingen kennis met het vak van de bloemiste en de kunst van het bloembinden. Ook wethouder Cees van Uden brengt een bezoek. Hij heeft de belangrijke taak een prijs uit te reiken aan Janine van Schaik, leerling van het VeenLanden College Vinkeveen. Haar zelfontworpen visitekaartje heeft de eerste prijs gewonnen. Dat resulteert in een groot boeket bloemen.

Veen en Amstelland On Stage is een beroepenoriëntatieproject voor vmbo-leerlingen uit de regio De Ronde Venen, Aalsmeer en Uithoorn. Meer dan duizend leerlingen en honderdveertig bedrijven doen hieraan mee. In 2023 wordt de vijfde editie georganiseerd. www.veenenamstellandonstage.nl