Regio – Op 1 nov. stond De 30e Zilveren Turfloop, de eerste loop van 8 lopen binnen het Zorg en Zekerheid circuit, op de loopagenda. Deze loop is uitgesteld naar 7 nov. 2021. Niet alleen De Veenlopers hebben hun loop uitgesteld.

Inmiddels is besloten om het gehele Zorg en Zekerheid circuit dit seizoen 2020 / 2021 niet door te laten gaan. Thuisblijven en bij de kachel blijven zitten? Dat is voor hardlopers en wandelaars geen optie.

De 8 verenigingen en de hoofdsponsor Zorg en Zekerheid presenteren iets nieuws. Inmiddels zijn er vele Virtuele lopen in Nederland. Echter, er bestaat nog geen Virtueel circuit. Een uniek concept staat nu ter beschikking voor de hardlopers en wandelaars, het “Virtuele ZZ Circuit”. Hoe werkt dit?

Je loopt binnen een periode van 3 weken op een door jou zelfgekozen plaats en tijdstip de gekozen afstand. Niet nodig om je woonplaats te verlaten.

Je kiest je eigen parcours.

Je loopt 1,2,…of meer lopen.

Een speciale App is hiervoor beschikbaar.

Inschrijven. Zie de website www.zorgenzekerheidcircuit.nl . Hier vindt je alle informatie over het Virtueel ZZ Circuit.

Deelnamekosten per loop zijn slechts € 3,00. Voor dat kleine bedrag kun je de App gebruiken en ontvang je na iedere loop een unieke medaille. Met elkaar vormen deze medailles een unieke serie. Als je aan 6 van de 8 lopen deelneemt, ontvang je een speciaal herinneringsshirt. Lopers en wandelaars zijn welkom. Inschrijven kan op de website. Het maximum aantal deelnemers per loop is 500. Dus meld je snel aan, want vol=vol.

In de periode van dec. t/m mei 2021 staan de volgende lopen op de loopagenda van het Virtueel ZZ Circuit.