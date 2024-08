VIOS-Mijdrecht maakt muziek voor iedereen mogelijk

Mijdrecht – Enthousiast geworden om het muziek maken weer op de pakken? Of juist willen beginnen met een instrument? Bij de vereniging is alles mogelijk! Dat kan zijn bij de Show- & Marchingband, het Dweil-orkest Dorst of bij het Amstel Blazers Collectief. Laat het ons weten via opleidingen@vios-mijdrecht.nl.



Of kom naar de open repetities! De komende maandag- en donderdagavond is men vrijblijvend welkom om eens te komen kijken en luisteren! Aanvang 19.30 uur in het clubgebouw aan de Windmolen te Mijdrecht.



Op maandagavond 26 augustus voor de blaasinstrumenten en op donderdagavond 29 augustus voor de slagwerkinstrumenten.



Gewoon binnenlopen op deze avonden? Ja graag! Maar je mag het ons ook van tevoren laten weten op info@vios-mijdrecht.nl.

Op maandag 2 september hebben we nog een open repetitie. Dan laten we zien hoe we een show repeteren en hoe we met de Show- & Marchin band marcheren. Dit betreft een repetitie buiten en we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we dit mogen doen op het terrein van Breewel Transport, Nijverheidsweg, Mijdrecht. Ook hier aanvang 19.30 uur.

Ook de basisschoolleerlingen kunnen aanmelden: vanaf oktober tot februari starten we weer met de gratis (!) wekelijkse muzieklessen van Musickidz. Het ontdekken van de verschillenden soorten instrumenten, muzieknoten lezen en nog veel meer. Aanmelden kan nu al op musickidz@vios-mijdrecht.nl.