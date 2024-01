Verschraling winkelaanbod Zijdelwaard

Uithoorn – Winkelcentrum Zijdelwaard was sfeervol aangekleed voor de feestdagen en dat maakt het gezellig om in het overdekte centrum te winkelen. Maar er zijn veranderingen op komst en die veroorzaken spanningen.

Voor de winkeliers en hun werknemers zijn het onzekere tijden. Nog steeds is het niet bekend wat er precies staat te gebeuren. Winkels zullen gaan verhuizen naar een andere plek binnen het winkelcentrum om plaats te maken voor een of twee grote landelijke ketens. Het gerucht gaat dat er een Dirk van den Broek en/of een Action komt. Winkeliers en hun personeel mogen echter niet met de pers praten, want daar staat een boete op van duizenden euro’s. Ergens rond april wordt meer duidelijkheid verwacht.

Ook de hoge huur is voor sommige eigenaren niet meer op te brengen. Eén van de winkels die de deuren gaat sluiten is Zijdelfleur. De bloemenspeciaalzaak is al ruim dertig jaar in het winkelcentrum gevestigd. Eigenaresse Ichelle van Dijke nam de winkel in 2017 over van Rinus Verheggen. Op dit moment houdt de bloemenwinkel op het hoekje van het winkelcentrum een opheffingsuitverkoop. Helaas verdwijnt zo de diversiteit van het winkelaanbod in winkelcentrum Zijdelwaard.