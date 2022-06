Vernieuwd schoolplein op dak De Brug

Aalsmeer – Afgelopen dinsdag is de nieuwe pannakooi geplaatst op het bovenplein van basisschool De Brug. Na de lunch kon het nieuwe voetbalveld meteen in gebruik genomen worden. Daarmee is het vernieuwde schoolplein nu helemaal af. Op het plein, op het dak van de school, kunnen de kinderen van groep 5 tot en met 8 in de pauze lekker spelen en tijdens de lessen bewegend leren. “We zijn heel erg blij want nu kunnen we eindelijk echt lekker spelen”, aldus de leden van de leerlingenraad. “De pannakooi is ook super kleurrijk, dus het vrolijkt het plein mooi op.” De leerlingenraad heeft meegedacht over de plannen voor het plein en ook de mening van de andere kinderen van de school gevraagd. Het liefst zagen de kinderen een kabelbaan en trampolines op het schoolplein. Maar de nieuwe pannakooi stond echt op nummer één van het wensenlijstje. Ook is er een duikelrek geplaatst met een duurzame valondergrond die voor meer dan 70% gemaakt is van versleten sportschoenen en andere gerecycleerde producten. Na een lang proces van plannen maken is het schoolplein voor de bovenbouw nu eindelijk af. In de zomervakantie is ook het schoolplein voor groep 1 tot en met 4 aan de beurt voor vernieuwing.