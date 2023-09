Vermiste zwemmer na lange zoektocht aangetroffen

Aalsmeer – Bij het Surfeiland is zondag 10 september rond vijf uur in de middag groot alarm geslagen wegens een vermiste zwemmer. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen naar de pier te komen. Politie, ambulances, een traumahelikopter en meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse. Onder de brandweervoertuigen drie duikwagens (onder andere uit Mijdrecht) en ook de brandweerboot van Aalsmeer. Meerdere duikers van de brandweer hebben in het water gezocht. Ook een politiehelikopter heeft meegezocht naar de drenkeling.

Op de pier en het strandje was het vanwege het mooie weer erg druk. De pier is ontruimd net als een deel van het strand om hulpdiensten de ruimte te geven en goed te kunnen zoeken.

Volgens een persvoorlichter van de politie is de zoektocht gestart nadat een man tijdens het zwemmen in de Westeinder ineens niet meer werd gezien. Rond 18.30 uur werd de inzet door de brandweer beëindigd.

De hoop dat de man nog levend uit het water gehaald kan worden was inmiddels opgegeven. Een speciale boot met sonarapparatuur van het Landelijk Team Onderwater Zoekingen van de politie heeft daarna de zoektocht overgenomen. Rond 20.30 uur is de man aangetroffen in het water. Duikers hebben het lichaam van de man uit het water gehaald. Over de identiteit van de man is nog niets bekend.

