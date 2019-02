Vermist: Frederik Pallesen (25) uit Aalsmeer

Aalsmeer – De politie is op zoek naar de 25-jarige Pool Frederik Pallesen, woonachtig in Aalsmeer. Op 21 januari is aangifte gedaan van zijn vermissing. Frederik is op 14 januari voor het laatst door zijn familieleden gezien in zijn woning in de Hormeer. Hij heeft bij zijn vertrek geen bankpas of kleding meegenomen en zijn telefoon staat uit.

Frederik is een blanke man met een normaal postuur, ongeveer 1.75 tot 1.80 meter lang en blond kort haar (ten tijde van zijn vermissing). Hij droeg op de de laatste dag dat hij gezien is een drie kwart lange parkajas, lichtgroen van kleur en met een beige bontkraag, en mogelijk een joggingbroek met sneakers (kleur onbekend).

Frederik heeft meerdere tatoeages op zijn linkerarm. Op zijn onderarm staat een tekening van twee opgevouwen handen en op zijn bovenarm staat een tekening van een vrouw.

Al eerder is door familieleden een oproep gedaan om uit te kijken naar Frederik, maar tot nu toe zonder resultaat. De politie heeft de vermissing in onderzoek en hoopt op informatie van derden. Weet u/jij meer over (de verblijfplaats van) Frederik Pallesen? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070 (zaaknummer: 2019014735).