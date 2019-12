Verkoop kerststukjes en boeken in Leimuiden

Leimuiden – Op zoek naar uitbreiding van de boekencollectie voor de lange winteravonden? Kom dan naar de boeken- en kerststukjes-markt op zaterdag 14 december in Leimuiden. De markt wordt georganiseerd in de kerk door de Protestantse gemeente Leimuiden.

Er is een gevarieerd aanbod tweedehands boeken gesorteerd op genre voor jong en oud. De kerststukjes worden gemaakt door de dames van onder andere de bloemengroep. De kerststukjes zijn uniek en te koop voor elke beurs. Wees er wel op tijd bij, want op is op.

Bezoekers kunt inschrijven voor de verloting van een lekker Kerstpakket en er is een gezellig terras waar iets gedronken en gekletst kan worden. Iedereen is welkom van 10.00 tot 15.00 uur.