Verhoef boten toertocht weer een groot succes

Aalsmeer – Afgelopen zondag 19 september vond de derde editie plaats van de Verhoef boten toertocht. Een bont gezelschap van ongeveer 62 Verhoef boten in diverse maten, groot en klein, verzamelde in de ochtend bij de werf aan de Aalsmeerderdijk om vervolgens naar de Blauwe Beugel te varen, naar de Kleine Poel en door de Kleine Brug naar het Starteiland in Aalsmeer waar onder het genot van een hapje en een drankje alle deelnemers elkaars boten nog eens rustig konden bewonderen.

De organisatie spreekt wederom over een groot succes. De sfeer was gezellig en gemoedelijk en het weer, met veel zon, prima!

Foto’s: www.kicksfotos.nl (ook te bestellen, keuze uit meer dan 200 foto’s)