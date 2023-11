Verenigingen verbreken record met Grote Clubactie

Aalsmeer – De Grote Clubactie is dit jaar met een totaalopbrengst van €16.381.041 een ongekend succes! Er werd maar liefst €3,6 miljoen meer opgehaald dan vorig jaar. 310.000 leden van 5.710 verenigingen zetten zich in en maakten zo het verschil voor hun club. Verenigingen uit Aalsmeer haalden samen € 32268 op.

Online verkoop

Trotse verkopers gaan nog steeds massaal langs de deuren voor hun vereniging. Hierbij wordt óók de online verkoopmethode succesvol ingezet. Van het scannen van een QR-code aan de deur tot het delen van linkje via WhatsApp; van de ruim 5,4 miljoen verkochte loten werden er maar liefst 7 op de 10 online aangekocht.

Directeur Frank Molkenboer: “Ik ben enorm trots op al die vrijwilligers en leden die zich inzetten voor hun club. Behalve dat onze actie zorgt voor saamhorigheid binnen de vereniging, worden hiermee ook mooie clubdoelen gerealiseerd. Van nieuwe trainingsmaterialen en jeugdactiviteiten tot jubileumfeesten en verduurzaming binnen clubs. De lokale impact is enorm.”

Extra grote prijzenpot

Dit jaar is de prijzenpot verhoogd. Met ruim 600.000 prijzen is de winkans nu 1 op 9. De trekking is 28 november onder toezicht van de notaris. Vanaf 29 november kunnen lotenkopers kijken of ze in de prijzen zijn gevallen op clubactie.nl.

Ook lotenverkopers maken kans op vele prijzen. De beste lotenverkopers van Nederland worden in het zonnetje gezet en iedereen die meer dan 25 loten heeft verkocht, ontvangt de Grote Clubactie medaille! Dit jaar zijn dat ruim 80.000 verkopers.

Hoogst uitkerende loterij

De Grote Clubactie loterij is al jaren de grootste fondsenwervende actie voor sport-, cultuur-, en hobbyverenigingen in Nederland. Van elk verkocht lot van 3 euro gaat 2,40 euro (80%) naar de clubkas. Dat is het hoogste uitkeringspercentage van alle fondsenwervende loterijen.

Aalsmeer

Dit jaar deden in de gemeente Aalsmeer de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op:

SV Omnia 6.916 euro; RKDES 5.884 euro; VZOD 1.473 euro; TV Kudelstaart 3.688 euro; Flora 417 euro; FC Aalsmeer 6.050 euro; Tiflo 3.808 euro; Gymnastics Academy 1.754 euro; Happy2dance 1.344 euro; Soundsation 859 euro en De Doordravers 69 euro.