Verdwenen post zorgt voor frustratie

Uithoorn – Bij een aantal straten in de Legmeer kleppert al maanden de brievenbus niet meer. In de Post NL app krijgen bewoners een melding dat er post onderweg is, maar de postbode laat zich niet zien. Anja Beense vroeg zich af of zij de enige was en zette haar vraag op Nextdoor, waar meteen massaal op werd gereageerd. Het probleem bleek dus groter te zijn. “De postbode kwam voorheen twee keer per week, maar de laatste tijd zie ik niemand meer. Via de app zie ik dat ik bepaalde poststukken mis, zoals een geboortekaartje, maar ook officiële brieven,” legt Anja uit.

“Het is een drama”, vertelt Thea uit de Bertram. Zij raakte in de problemen doordat ze rekeningen niet ontvangen heeft en daardoor een achterstand in betaling op liep. “Ik had bij de gemeente een bewijs van bewoning opgevraagd om de nadeelcompensatie van Schiphol te kunnen aanvragen, maar ook die heb ik niet ontvangen, dus nu moet ik weer naar het gemeentehuis. Verder heb ik een Apple oplader besteld, die is nooit aangekomen, maar het is jouw woord tegen dat van hun.”

Een gepensioneerde bewoonster uit de K-buurt is blij om te horen dat het niet alleen haar probleem is. Ze had een cadeau voor haar kleinkind besteld, dat nooit aankwam. “Nu laat ik het maar bij mijn dochter bezorgen.” Ook een bewoner uit de Brunel ziet nu dat het gelukkig geen gerichte actie tegen hem is. Hij mist vijf poststukken waaronder een rekening, een ansichtkaart en een brievenbuspakketje dat hij via eBay in Engeland besteld heeft. Een ander mist een Verklaring Omtrent Gedrag die ze nodig heeft voor een baan en nog iemand wacht nog op zijn nieuwe pinpas.

Klachten

Alle bewoners hebben klachten ingediend bij Post NL. Ze hebben meerdere malen gebeld, gechat en brieven naar Leeuwarden gestuurd. Ze hebben de Consumentenbond benaderd, maar het leek allemaal niets uit te halen en ze raakten steeds gefrustreerder. “We krijgen te horen dat ze het door zullen geven. Dat ze de klacht gaan onderzoeken, maar we weten niet of het wordt opgepakt”, reageert de heer Tabak. “Ik zie in de app dat ik poststukken moet ontvangen, maar zelfs rouwpost ontvang ik niet of veel te laat. De televisiegids van vorige week kan ik ook weggooien.” Sommige mensen hebben een excuus kaartspel van Post NL in de bus gekregen. “Dat ontvangen we dan wel, maar ik heb liever mijn post,” verzucht een bewoonster. Bij één meneer was de teamleider van Post NL aan de deur geweest. Hij legde uit dat de postbezorgers voorgesorteerde tassen uit het sorteercentrum krijgen die dan in de tas van de postbode gaan. De vraag is dus waar de poststukken verdwijnen.

Postbode

Woordvoerder van Post NL Dagna Hoogkamer vertelt aan deze krant, dat er achter de schermen toch hard gewerkt werd om het probleem op te lossen. “Het had onze volledige aandacht. We hebben testpoststukken gestuurd om erachter te komen waar het probleem zat. Uiteindelijk werd het helder dat het een aantal straten in de Legmeer betrof en konden we het herleiden tot één postbezorger die zijn werk niet goed verrichtte.”



Een mevrouw die gebeld was door Post NL vertelt: “De bezorger is gewoon verdwenen. Hij is niet meer op komen dagen. Er wordt een onderzoek in gesteld waar de man is en waar de post is gebleven.” Heeft hij de post meegenomen of is het ergens gedumpt? “Zeg maar waar ik het kan ophalen?,” reageert iemand. Een andere bewoner heeft er weinig fiducie in dat zijn post nog boven water komt. Post NL neemt geen verantwoordelijkheid voor de poststukken die verdwenen zijn. “Er gaan 15.000 bezorgers op pad en dan gaat er helaas weleens wat mis, dat is onvermijdelijk”, reageert de woordvoerder. “Mensen moeten contact opnemen met de verzender.” Wel krijgen de bewoners een verontschuldiging. “Excuses aan de mensen die er hinder van hebben ondervonden. We gaan nu keihard aan de slag om de achterstand in te lopen.”



Thea denkt erover aangifte van diefstal te doen. “Hoezo is de verzender verantwoordelijk? Post NL heeft het kwijtgemaakt.” Hoewel het allemaal heel vervelend is, is Anja vooral blij dat de oorzaak nu bekend is en dat de situatie opgelost wordt.