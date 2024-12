Verduurzaamde Springbok heropend

De Hoef – De afgelopen maanden is er heel hard gewerkt aan de duurzame renovatie van de gymzaal in dorpshuis De Springbok in De Hoef. Het werk is nu klaar en het resultaat is fantastisch! Op 6 december werd de gymzaal door wethouder Cees van Uden officieel heropend.

De gymzaal kreeg een nieuwe sportvloer met vloerverwarming, een warmtepomp, akoestische wandbekleding, is geschilderd en er kwam een mooi rolluik voor het materiaalhok. Minder zichtbaar, maar minstens zo belangrijk voor de verduurzaming, zijn de 116 zonnepanelen, de isolatie van de vloeren en de spouwmuren en de nieuwe dakisolatie op het lage dak. Binnenkort komen de nieuwe kunststofkozijnen en deuren met HR++ glas en krijgt de voorgevel een schilderbeurt. Tot slot is, in samenwerking met de lokale installateur, een systeem ontwikkeld dat geautomatiseerd alle klimaatsystemen aanstuurt. Dit ‘Slimme Springbok’ systeem zorgt enerzijds voor optimaal comfort voor de gebruikers en anderzijds voor lagere kosten.

Bijzonder aan de hele verbouwing is, is dat de begeleiding (en soms ook uitvoering) geheel gedaan is door vrijwilligers. Zowel bestuursleden als dorpsgenoten hebben zich ongelooflijk ingespannen om de verduurzaming tot een goed einde te brengen en de overlast voor de gebruikers te beperken. Daarnaast deden alle (overwegend Ronde Veense) bedrijven hun uiterste best voor een goed verloop van de verbouwing en dachten en hielpen mee. Mede daardoor zijn de strakke planningen gehaald en is het resultaat zo mooi.

Wethouder Cees van Uden: “Het is mooi om te zien dat veel vrijwilligers zich met veel enthousiasme hebben ingezet voor het opknappen van de gymzaal. Het resultaat is een moderne en duurzame voorziening waar sporters weer vele jaren met plezier gebruik van kunnen maken.’’

De duurzame renovatie werd mogelijk dankzij financiële steun van de gemeente. Met de subsidie is de gemeente verzekerd van een goede gymzaal voor de leerlingen van de basisschool. Maar ook de andere gebruikers profiteren er natuurlijk van.

Foto: aangeleverd