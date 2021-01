Verdacht pakketje bij Poolse supermarkt in Dorpsstraat

Aalsmeer – Zondag 10 januari is rond half twaalf in de ochtend een verdacht pakketje gevonden voor de Poolse supermarkt in de Dorpsstraat.

De politie heeft de omgeving afgesloten en het team van de Explosieven Opruimingsdienst doet onderzoek naar het pakketje. Een robot is ingezet ter verkenning van het mogelijke explosief.



De politie heeft omwonenden opgeroepen binnen te blijven en afstand te nemen van de ramen. Enkele omwonenden zijn gevraagd hun woningen te verlaten.

Er zijn diverse hulpdiensten ter plaatse, waaronder de brandweer en de ambulancedienst.

Het nieuws van het gevonden, verdachte pakketje ging in Aalsmeer als een lopend vuurtje. Er zijn veel mensen naar het Centrum gekomen.

Foto’s: Marco Carels