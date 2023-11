Veilingen en muziek op kerstmarkt Lions Ophelia

Aalsmeer – Dit weekend staat vooral in het teken van Sinterklaas, maar een week later doet de Kerst haar intrede in Aalsmeer. Op vrijdag 8 en zaterdag 9 december vindt de inmiddels traditionele kerstmarkt van de dames van Lionsclub Aalsmeer Ophelia in de Historische Tuin plaats. In de vele kramen in de kassen en in de boerderij worden kerstartikelen, keramiek, sieraden, lifestyle artikelen, bloemen en planten en andere bijzondere kerstcadeautjes gepresenteerd. Ook kunnen bezoekers genieten van zelfgebakken taarten, winterse hapjes en drankjes die bijdragen aan een gezellige kerstsfeer.

Loterij met prachtige prijzen

Op zaterdag zal Coos Buis zijn glansrol als veilingmeester vervullen en bloemen en planten verkopen. Er worden twee veilingen gehouden, om 13.00 uur en om 15.00 uur. Tevens is er een loterij met prachtige prijzen! Zaterdag is er ook bijzondere muzikale omlijsting: van 11.00 tot 12.00 uur zingt het ROM-koor a capella, gekleed in Dickens stijl. En in de middag, tussen de beide veilingen door, zingen de Griffins! De kerstmarkt is geopend op vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur en zaterdag zijn bezoekers welkom in de Historische Tuin van 10.00 tot 17.00 uur. Bereikbaarheid via het Praamplein (auto’s) en via de Uiterweg (wandelaars en fietsers).

Winter- en kerstmarkt

Het daarop volgende weekend kunnen zelfs twee kerstmarkten bezocht worden. In de Zijdstraat in het Centrum wordt zaterdag 16 december een gezellige wintermarkt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur. In de diverse kramen zullen diverse spulletjes te koop aangeboden worden, kinderen mogen gratis kerststukjes maken, er lopen muzikale kerstmannen in het dorp en uiteraard wordt aan de inwendige mens gedacht. En deze zelfde zaterdag 16 december opent ook Buurthuis Hornmeer haar deuren voor een leuke kerstmarkt. Er zullen ambachtelijke cadeautjes te koop zijn en er zijn allerlei activiteiten waaronder poppenkast voor kinderen en een loterij voor alle bezoekers. De eerste kerstmarkt in het Buurthuis aan de Dreef 1 is van 11.00 tot 16.00 uur.

Kerstconcerten en boogie woogie

Voor wie extra in kerstsfeer wil komen of blijven, zijn er zaterdag de 16e ook twee kerstconcerten. De Aalsmeerse Christelijke Oratorium Vereniging (ACOV) trakteert op een (samen)zangmiddag met Nederlands repertoire en op het programma staan enkele traditionele Engelse kerstliederen. Het samen zingen begint om 16.00 uur in de Open Hofkerk aan de Ophelialaan 247. In de avond verzorgt organist Gert van Hoef samen met zangeres Gerdien de Lange een kerstconcert in Het Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg 751 in Rijsenhout. Aanvang is 20.00 uur. Toch liever een concert in een ander genre: Zanger en gitarist Hein Meijer treedt zaterdagavond 16 december met zijn Little Boogie Bluesband op in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat vanaf 20.30 uur. Tickets te koop via de website: skca.nl.