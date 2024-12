Veenland 1 kampioen tafeltennis

Wilnis – Voor het eerst in de historie in de gemeente de Ronde Venen zal een tafeltennisclub acte de présence geven in de hoofdklasse. Veenland 1 uit Wilnis is afgelopen week kampioen geworden in de eerste klasse en zal volgend seizoen uitkomen in de hoogste afdeling van de duo-competitie van afdeling Midden.

Aan het begin van het seizoen werd Veenland in een nieuw jasje gestoken door shirtsponsor Alpla Nederland uit Mijdrecht. Niet alleen Veenland 1 werd dit seizoen kampioen, maar ook Veenland 3 en zij zullen volgend jaar uitkomen in de tweede klasse.

Vooraf was handhaving in de eerste klasse het doel voor de mannen van Veenland 1, maar dit seizoen stegen Joost van Roon en Fabian Veerhuis boven zichzelf uit en waren één wedstrijd voor het einde van de competitie bijna niet meer in te halen door de concurrentie. In de laatste wedstrijd van het seizoen moest er nog maar een punt gehaald worden tegen naaste concurrent Woerden 1. Zowel Joost als Fabian wonnen allebei een wedstrijd en kunnen zich volgend jaar opmaken voor nog een stap hoger. Ook de dubbel werd gewonnen en dit resulteerde uiteindelijk in een 3-2 overwinning.

Joost won deze competitie 15 van de 20 partijen, Fabian won 8 van de 20 partijen en van de 10 dubbels werd er slechts maar één verloren. Uiteindelijk is Veenland met zes punten voorsprong kampioen geworden. Hiermee is de najaarscompetitie ten einde gekomen, maar eind december staat het dubbelkampioenschap van Veenland op het programma en begin januari het Ronde Venen toernooi samen met tafeltennisvereniging Vitac uit Vinkeveen.

Veenland 1 kampioen. Foto: aangeleverd