Veel talent op de Julianaschool

Wilnis – Dit schooljaar werden er weer talentmiddagen georganiseerd voor leerlingen van groep 3 t/m 8 op de Julianaschool in Wilnis. De eerste talentmiddagen van dit schooljaar zitten er alweer op! De leerlingen maakten kennis met verschillende aandachtsgebieden, ontdekten eigen talenten en deden samen nieuwe ervaringen op. Zo werd er muziek gemaakt, gebakken, maar ook gesport, geschaakt en waren er leerlingen creatief bezig met wol of hout. Ook was er aandacht voor natuurtalent; onder leiding van NME vrijwilligers leerden leerlingen van alles over uilen en gingen zij uilenballen uitpluizen. Voor de techniektalenten was er een workshop ‘Lego Explore’ met aandacht voor bouwen en programmeren. Zo stonden er weer wisselende workshops en activiteiten op de planning die meestal niet in het dagelijkse schoolprogramma zitten. Op deze manier kunnen de leerlingen ontdekken of ze talent (en/of) plezier hebben voor zaken die ze misschien nog nooit eerder hebben gedaan. Hiermee stimuleert de school hun leerlingen om zich in hun sterke kanten te ontplooien en tevens de minder sterke kanten te ontwikkelen. Dankzij de inzet en talenten van de leerkrachten en ouders was er voor ieder talent wat wils!

Foto: aangeleverd