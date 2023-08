Veel schade aan auto’s na botsing, geen gewonden

Aalsmeer – Twee auto’s zijn maandag 28 augustus omstreeks 15.15 uur in de middag met elkaar in botsing gekomen op de kruising Machineweg met de Oosteinderweg.

Beide voertuigen liepen enorme schade op, maar er is wonder boven wonder niemand gewond geraakt. De ter plaatse gekomen ambulance-medewerkers konden na een korte check bij de bestuurders en passagiers weer vertrekken.

Door het ongeluk is wel een deel van de kruising enige tijd afgezet geweest. De politie heeft hierbij geassisteerd. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend en wordt nader onderzocht.

Fotograaf: VLN Nieuws