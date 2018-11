Veel nieuwigheden op Trade Fair Aalsmeer

Aalsmeer – Met 20.000 producten en 700 exposanten uit Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika is de Trade Fair Aalsmeer de internationale sierteeltbeurs met het grootste en diepste assortiment.

Telers, veredelaars en handelaren presenteren hun nieuwigheden en hun unieke bloemen en planten. Woensdag 7 november is de Trade Fair van start gegaan in Aalsmeer en het thema dit jaar is Connect to Global Growth.

De Trade Fair Aalsmeer is een initiatief van Royal FloraHolland en vindt tot en met vrijdag 9 november plaats op de veillocatie Aalsmeer aan de Legmeerdijk. Vandaag, donderdag 8 november, is de beurs open tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur. De Trade Fair Aalsmeer (bloemen- en plantenbeurs) is niet toegankelijk voor consumenten. Meer informatie is te vinden op de website www.tradefairaalsmeer.com.

Foto: www.kicksfotos.nl