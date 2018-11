Veel bezoekers tijdens Dag van de Ondernemer

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 16 november organiseerde de gemeente in samenwerking met Ondernemend Aalsmeer een gevarieerd programma tijdens landelijke Dag van de Ondernemer.

Ondernemers uit Aalsmeer en Kudelstaart konden deze dag gratis deelnemen aan kennissessies en workshops over Circulaire Economie, Time Management & Personal Branding voor MKB ondernemers en Smartphone fotografie voor Social Media gebruik. De sessies en workshops vonden plaats bij Brasserie Oevers, de Oude Veiling, restaurant ZAAI Kweek & Eet en bij de Historische Tuin.

Wethouder economie, Robert van Rijn opende de dag bij de workshop: Circulaire Economie & MKB georganiseerd door het MVO Platform Aalsmeer en Nederland Circulair. In deze workshop kregen de deelnemers uitleg van Freek van Eijk over wat Circulaire Economie voor een bedrijf kan betekenen.

Bruisende economie

Wethouder Robert van Rijn: “Wat ik erg mooi vond om te zien was dat op deze Dag van de Ondernemer op de voorpagina van de New York Times een groot artikel stond over onze bloemenveiling Royal FloraHolland. Hiermee benadrukt Aalsmeer weer het wereldse karakter van onze bruisende economie. Aalsmeer is een werelddorp met prachtige (inter)- nationale bedrijven. Ik ben hier echt heel trots op.”

Bedrijfsprofielen

In totaal waren er bijna 100 ondernemers op deze dag af gekomen. Bij de workshop ‘Personal Branding: theorie & oefenen’ ging iedereen direct aan de slag met online bedrijfsprofielen. Hiervoor hadden alle deelnemers hun eigen laptop meegenomen. Ook de workshop ‘Fotografie’ was interactief. Ondernemers gingen na de theorie aan de slag met foto’s maken vanaf hun eigen smartphone. Tijdens de workshop ‘Timemanagement’ leerde Martine Bron hoe ondernemers efficiënt met hun tijd kunnen omgaan. De dag werd afgesloten met een drankje in het Tuinhuis.