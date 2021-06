Veel belangstelling voor meidenclinic bij RKDES

Kudelstaart – Op de allerwarmste dag van dit jaar, woensdag 2 juni, vond de RKDES meidenclinic plaats. Ondanks het warme weer was de belangstelling groot, maar liefst 110 bikkels trotseerden de hitte en kwamen om half zes ’s middags enthousiast aan bij RKDES.

Meer dan de helft van deze meiden voetbalt nu nog niet bij RKDES, maar kwam kennismaken en zich voorbereiden op het schoolvoetbaltoernooi van volgende week. De dames werden verdeeld in negen teams met een eigen trainer. Er was een mooi, maar uitdagende trainingscarrousel opgezet door hoofdtrainer Sander van der Lip.

Alle meiden hebben (meer) geleerd over dribbelen, schieten, passen en aannemen, rennen, keepen en samenspelen. Met heel veel waterpauzes tussen door en uiteraard een watergevecht hier en daar was het anderhalf uur veel plezier maken en leren met elkaar. Om zeven uur was het tijd voor een groepsfoto en met nog een ijsje als beloning voor het harde werken vertrokken alle meiden naar hun ouders die heel netjes buiten het hek stonden te wachten.

Oranjefestival

Wat een feestje was het! Meiden, jullie waren top. RKDES hoopt dat jullie je allemaal inschrijven bij de vereniging, zodat wekelijks van jullie voetbalkunsten genoten kan worden. Eerst nog een feestje van RKDES meemaken? Schrijf je dan in voor het Oranjefestival op zaterdag 3 juli via www.rkdes.nl