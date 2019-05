Veel animo voor zomerrit Bromfiets Genootschap

Aalsmeer – Na plantjes en snuisterijen gescoord te hebben op de geraniummarkt en de braderie gingen brommerliefhebbers afgelopen zaterdag 11 mei naar café Joppe. Een heerlijk drankje nemen op de mooie, zonnige dag, maar hoofddoel was inschrijven voor de zomerrit van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap.

Op zondag 26 mei vindt deze tocht plaats en er is een grens aan het aantal deelnemers. Vandaar dat om exact vijf uur de brommer-rijders in groten getale café Joppe binnen stapten om onderdeel te kunnen worden van de ‘sliert’ brommers. Het ging snel, er zijn nu nog slechts enkele plekken vrij. Wacht dus niet te lang, vol is vol. Inschrijven kan via messenger en in café Joppe in de Weteringstraat.

De zomerrit die Kim, Jan, Dirk en Joost van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap organiseren is bijna 80 kilometer lang en gaat volgens het viertal weer door een mooie omgeving. De brommers vertrekken op zondag 26 mei om 12.00 uur, verzamelen vanaf 11.00 uur bij café Joppe.

De kosten van deelname zijn 15 euro en dit bedrag is inclusief koffie bij de start, een lunchpakket voor onderweg, twee consumptiebonnen en een schildje ter herinnering aan de tocht. De deelnemers moeten natuurlijk wel in het bezit zijn van een oude, nostalgische brommer. Mocht er pech onderweg zijn, de bezemwagen is aanwezig.

Brommers ‘kieken’ kan voor aanvang van de rit en bij terugkomst in de middag rond vier uur in de Weteringstraat in het Centrum.