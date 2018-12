Veel activiteiten in 2019 bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer heeft voor 2019 leuke activiteiten op de planning staan.



Poppenkast

Veel bezoekers hebben afgelopen jaar al kennis gemaakt met de poppenkastverhalen van poppentheater Zelen. De reacties zijn erg positief. Boerenvreugd is dan ook blij dat in 2019 de poppenkast weer op de agenda staat. In verband met een winterstop in januari worden de voostellingen vanaf februari weer hervat. Iedere eerste zondag van de maand om 11.00 uur en om 15.00 uur kunnen kinderen gezellig aanschuiven en genieten van de voorstellingen met steeds weer een ander uniek verhaal.



Activiteitendagen

Zondag 10 februari staat de eerste grote activiteit op de agenda. Deze activiteit heeft de naam ‘In de Bergen’ gekregen. Er zijn leuke spellen te spelen zoals marmotten sjoelen, het reddingshondenspel, wie bouwt de hoogste berg en langlaufen. Knutselen mag niet ontbreken tijdens een boerderij activiteit. De vrijwilligers hebben weer hun best gedaan om iets leuks te verzinnen waarin de kinderen hun creativiteit kwijt kunnen. Voor deze activiteit zijn bezoekers welkom tussen 11.00 en 15.00 uur.



Maandag 22 april is het tweede Paasdag en zal het paasfeest worden gevierd. Kinderen kunnen dan de traditionele eierbingo spelen en voor ieder kind met bingo is er een lekkere verrassing.



De boerderijschapen worden geschoren op woensdag 15 mei. Tijdens het schaapscheren vertellen de schaapscheerders over de schapen. Kinderen die het leuk vinden mogen helpen bij het scheren.



Bij de activiteit ‘In de wei’ staan de dieren in de wei in de schijnwerpers. Deze activiteit wordt een beestenboel met geiten, schapen, ezels en koeien! Er zal leuke informatie zijn, gezellige spelletjes en natuurlijk is er een creatief knutselwerkje dat de kinderen kunnen maken. Voor deze gezellige beestenboel zijn bezoekers van harte welkom op zondag 7 juli.



In het najaar staat ‘In het bos’ op het programma. Ook deze dag zorgen de vrijwilligers voor een uitgebreid programma met een stukje educatie, spelletjes en iets te knutselen. ‘In het bos’ staat gepland op zondag 3 november.



Tijdens alle grote activiteiten zal de feesttent worden opgezet. Deze tent kan verwarmd worden en zo kunnen de activiteiten onder alle weersomstandigheden gewoon doorgaan!

Kijk voor meer informatie over de activiteiten en de tijden op www.boerenvreugd.nl en op de facebookpagina van de kinderboerderij.