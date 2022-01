Van (kinder)burgemeester tot koning op Radio Aalsmeer

Aalsmeer – Elke eerste donderdag van de maand is het tijd voor het jeugdprogramma ‘EchtWel’ met Esther Sparnaaij en Dennis Wijnhout. Donderdag 6 januari om 19.00 uur praten ze met kinderen van IKC Triade over het onverwachte bezoek van de koning in december. Ook praten ze met kinderburgemeester Anne, een brandweerman over veiligheid en met het bestuur van Speeltuin Clematisstraat. En Teddy Kleijberg leest een gedicht of opstel voor. Ze gaat op zoek naar iets wat past bij het gesprek in de studio of de actualiteit. Wil jij ook een keer jouw verhaal vertellen bij ‘EchtWel’? Mail dan naar esther@radioaalsmeer.nl.

Sem met Franse chansons

Programmamaker Sem van Hest kreeg opvallend veel positieve reacties op zijn programma ‘Sem op Zaterdag’ op nieuwjaarsdag. En vragen om ook andere pareltjes uit de Franse chansongeschiedenis te laten horen. Daar gaat hij aanstaande zaterdag 8 januari tussen 10.00 en 12.00 uur gehoor aan geven.

‘Door de Mangel’

In de eerste uitzending van 2022 was hovenier en campinghouder Ed Peetoom te gast. De harde werker en doorzetter begon in de wegenbouw en werd later hovenier. Een unieke kans een boerderij in Oude Meer te kunnen kopen, bood hem de gelegenheid een camping te beginnen. “Ik ben een aanpakker en samen met mijn vriendin en dochter hebben we veel zelf gedaan”. Uiteraard is ook Ed op zoek gegaan naar een opvolger en heeft deze gevonden in de persoon van Mary Been. Deze Kudelstaartse is een nieuwe onderneemster die tuinen ontwerpt. “Ik heb een aantal keer met haar samengewerkt. Ze is erg enthousiast en kan dromen in vervulling laten gaan”, aldus Peetoom. Hij wil haar laten vertellen over haar werk. Dit en meer is aanstaande maandag 10 januari te horen vanaf 19.00 uur.

Vooruitblikken met burgemeester

Op woensdag 12 januari om 19.00 uur start het politieke radioprogramma ‘Radio Aalsmeer Politiek’ het nieuwe kalenderjaar met burgemeester Oude Kotte. Een vooruitblik op de verkiezingsperiode en actuele zaken worden besproken. Voor de laatste keer met politicoloog Erik Kreike, omdat hij hoogstwaarschijnlijk de gemeenteraad van Uithoorn gaat versterken en het drukker gaat krijgen.

Frequenties

Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl. En te bekijken op televisie via kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv.