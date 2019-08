Van controle naar achtervolging en inbeslagname

Aalsmeer – Op zaterdag 24 augustus tussen kwart over twee en drie uur in de nacht besloten agenten een opvallend geparkeerde auto in de Meertrosstraat (bij de Lijnbaan) te controleren. Op het moment dat de agenten uitstapten en richting de Jaguar uit 2001 liepen, renden er plots drie personen uit. De mannen renden weg richting de Oude Spoordijk.

De agenten hebben de achtervolging ingezet, maar twee van hen wisten te ontkomen door in het water te springen en weg te zwemmen. Besloten werd de inhoud van de auto nader te onderzoeken. In de Jaguar werden enkele mobiele telefoons aangetroffen, evenals heel veel stukken gereedschap, waaronder ijzerzagen. Alle spullen zijn uit de auto gehaald en in beslag genomen.

Daarna is de Jaguar op sporen onderzocht en deze zijn veilig gesteld. Gelukkig maar, want terwijl de agenten een tweede zoektocht hielden, is waarschijnlijk de derde persoon terug gekomen om de auto op te halen, want bij terugkomst was de Jaguar verdwenen.

De ‘zwemmers’ zijn niet meer aangetroffen. Het onderzoek naar de drie verdachten is in volle gang. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.