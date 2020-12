Vakcollege Thamen (be)leeft

Regio – Vorige week was Vakcollege Thamen tweemaal het decor van een bijzonder evenement. Op woensdag 9 december konden leerlingen van groep 8 in een speciaal voor hen leeggemaakte school de sfeer komen proeven en uitvinden wat Thamen te bieden heeft. Omdat middelbare scholen vanwege corona geen open dagen mogen houden, kiezen veel scholen, net als Valkcollege Thamen, voor een veilig en toegestaan alternatief. Tijdens deze Try-out konden de leerlingen onder andere een kerstboom met verlichting in elkaar zetten, in de keuken aan de slag, een Tiktok maken of hun Thamenkennis testen met een Kahoot. Natuurlijk was er ook ruimte en tijd om al hun vragen te beantwoorden. Voor ouders was er ’s ochtends een rondleiding georganiseerd en kregen zij ook de gelegenheid om, coronaproof, kennis te maken met de school.

Vrijdag 11 december was het landelijke Paarse Vrijdag en net als voorgaande jaren deed ook Vakcollege Thamen daar aan mee. Docenten, leerlingen en oudervereniging hadden de school paars aangekleed en ook de regenbogen waren te zien. De boodschap was en is duidelijk: op Vakcollege Thamen hoort iedereen er bij !