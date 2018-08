Unieke beelden ontdekt in oude familiefilms

Aalsmeer – Tientallen films heeft Dick Piet afgelopen jaar ontvangen, om te zien of er bruikbaar materiaal tussen zat voor vertoning op het Nostalgisch Filmfestival, dat hij dinsdag 4 september presenteert in de feesttent op het Praamplein. Gelukkig was zijn tijdrovende speurtocht niet voor niets. Bij het op een oude projector afdraaien van de spoelen, ontdekte hij het ene na het andere nostalgische beeld van oud Aalsmeer.

Laatste veildagen

Uit de enorme hoeveelheid beeldmateriaal van de broers Geert en Maarten Maarse, heeft Dick Piet een film samengesteld van ruim een kwartier. Ze laten zien, hoe het er tussen 1966 en 1996 op hun kwekerijen aan de Oosteinderweg en Jac. Takkade aan toe ging. Vooral ’s winters was dat ‘beulen’, wanneer seringenstruiken uit de bevroren grond moesten worden losgehakt.

Sfeervolle opnamen zijn er van het vervoer van planten en struiken over het dichtbevroren Modderpoeltje, met aan de oever de toen nog wiekenloze molen De Zwarte Ruiter. Voorts komen in de film opnamen voor van de laatste veildagen in de CAV en Bloemenlust, jubileumfestiviteiten in Het Oosterbad, op- en afbouw van een corsowagen, schaatsen en fakkeloptocht door het natuurgebied, scheepsbouwer Hoogervorst en de olieramp bij Van Staveren.

Afzwemmen met storm

In de stapel films van de familie Van der Geest (vroegere timmer- en aannemingsbedrijf aan de Uiterweg), trof Dick Piet opnamen aan van de VIBA. Nostalgische beelden van zwemles in dit vroegere openluchtbad in de Poel. ‘Schokkend’ zijn de beelden van het afzwemmen in 1971. Begon de dag nog zonnig, later sloeg het weer compleet om. Ondanks dat een stormachtige wind voor hoge golven zorgde, ging het afzwemmen gewoon door. Heftige beelden zien we dan ook van kinderen, die al watertrappelend amper het hoofd boven de schuimkoppen wisten te houden. Terwijl op de kant hun ouders toekeken, hoe hun kinderen door de golven heen en weer werden geslingerd.

Machineweg jaren vijftig

Van Adri van der Sluis ontving Dick Piet een doos vol films van zijn vader Marinus, die van 1952 tot 1985 een dameskapsalon had aan de Machineweg. Ook hieruit kon hij een film samen te stellen, waarvan de nostalgie afdruipt. Beelden van het wassen, knippen en permanenten in de kapsalon zelf, hoofden vol krulspelden onder enorme droogkappen. Een uniek tijdsdocument uit de jaren vijftig, ook dankzij de opnamen hierin van slagerij Kroes.

In 1957 was namelijk de opening van de slagerswinkel van Leo Kroes, naast de kapsalon, gefilmd. In de inmiddels ruim zestig jaar oude beelden, zien we behalve Leo, ook vader Cor Kroes, zijn vrouw Annie Zijp, bedrijfsleider Piet Hoogland met zijn dochter Tini en schoonzoon Jaap Tromp.

Verder bevat de film (winterse) opnamen van de Machineweg, met nog aan weerszijden een rij hoge bomen. Voorts van de Pontweg, met ‘pontbaas’ Cees van der Schilden in zijn roeiboot in ‘het kanaal’. En de kwekerij van de gebroeders Piet, naast veiling Bloemenlust. Dat Dick in de film onverwacht zijn vader, Maarten Piet, tegenkwam, bezig met anjerstekken, was wel zijn grootste ontdekking.

Drank en kolen

Ander beeldmateriaal uit familiearchieven, dat op het Nostalgisch Filmfestival wordt vertoond, is dat van drankenhandel Van Es, aan de Aalsmeerderdijk, naast het vroegere café ’t Jagertje van Wim de Bruijn. Het zijn bijzondere filmopnamen uit de jaren ’50 en ’60 van het bedrijf zelf, maar ook van de omgeving. Zoals van de oude Aalsmeerderbrug en het gebied tussen Ringvaart en Dorpsstraat, waar nu de woonwijkjes Ringvaartzijde en de Werven zijn.

Maarten Jongkind stelde beeldmateriaal uit de jaren rond 1940 beschikbaar, ter aanvulling van de al eens eerder vertoonde film van het kolenbedrijf van zijn opa: ‘Gijs de Kolenboer’. Onder meer opnamen van de aankomst en legen van een kolentrein op het station in Oost, kolenvervoer over het ijs en Het Oosterbad.

Braderie en Luilak

Uit het archief van Dirk Looy komen filmbeelden van de bouw van winkels in de Ophelialaan, waaronder zijn fotozaak, midden jaren zestig. In 1970 filmde hij, in kleur, een braderie in deze winkelstraat in Zuid, waarbij vele vroegere winkeliers de revue passeren, zoals: De Vries, Brander, Turkenburg, Klein, Groeneveld, L. en J. Bakker en kapsalon Rosé. Ook zien we beelden van een luilakviering, die dusdanig uit de hand liep, dat de politie eraan te pas moest komen.

Vele nostalgische films, die Dick Piet in bruikleen heeft gekregen, moeten wachten tot volgend jaar. Ook is hem al weer ‘dozen vol’ oude films over Aalsmeer toegezegd, zodat hij nu al weet, dat hij zich de komende wintermaanden niet hoeft te vervelen. En het bestuur van Feestweek Aalsmeer kan er op rekenen, dat ook volgend jaar de dinsdag van de (25ste) feestweek weer in het teken staat van het Nostalgisch Filmfestival.

Wilt u de boven omschreven en nog vele andere films zien? Ga dan naar het Boekhuis voor kaarten à 7,50 euro, inclusief koffie/thee en garderobe. Alleen voor de middag zijn nog kaarten beschikbaar, de avond is uitverkocht. Het programma’s middags (dat gelijk is aan dat voor de avond), begint om 14.00 uur.

Foto: IJspret op het Modderpoeltje in 1991.