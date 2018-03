Aalsmeer – De gemeente organiseert vanavond, woensdag 21 maart, een uitslagenavond in het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst worden de uitslagen bekend gemaakt van de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners zijn van harte welkom om samen met de kandidaat-raadsleden en andere belangstellenden de uitslagen af te wachten.

Het belooft een spannende avond te worden nu er zeven partijen meedoen aan de verkiezingen. Blijft het CDA de grootste partij of wordt de VVD de grootste? Wat gaat nieuwkomer Absoluut Aalsmeer doen en hoeveel zetels krijgen de partijen PvdA, D66 en GroenLinks uit het voormalige PACT? Blijft Het Aalsmeers Collectief in de raad vertegenwoordigd?

De raadskelder is vanaf 21.15 uur open voor publiek om te volgen hoe de zetels in de raad verdeeld worden. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u samen met de kandidaat-raadsleden en andere belangstellenden de lokale en de landelijke uitslagen via beeldschermen volgen.

Voor de thuisblijvers is er de mogelijkheid om af te stemmen op Radio Aalsmeer. De lokale omroep doet ‘live’ verslag van de verkiezingsuitslagen.