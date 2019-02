Uithoorn – Donderdagavond jl. rond 21.00 uur stortte de fietsbrug tussen de Grevelingen en Frees plotseling in. Volgens getuigen wilde de heren van de gemeente ook het fietspad en de fietsbrug even strooien, maar op het moment dat zij langs deze brug reden, stortte de hele boel in. Fietser worden momenteel omgeleid. Er is een onderzoek gaande hoe de brug zomaar kon instorten. (foto’s Jona`s Petersson)