Uitdagingen bedrijventerreinen in beeld

De Ronde Venen – Nog voor het eind van dit jaar wil de gemeente een bedrijventerreinenstrategie vaststellen. De bedrijventerreinen in De Ronde Venen hebben voor de gemeente grote sociaaleconomische waarde. Zo is meer dan 30 procent van alle banen in de gemeente daar gevestigd. Die werkgelegenheid biedt dus bestaanszekerheid voor veel inwoners van de gemeente. Voor alle zeven bedrijventerreinen in De Ronde Venen zijn de huidige situatie, het gewenste toekomstbeeld en de belangrijkste uitdagingen op papier gezet.

Welke soort ruimtebehoefte?

De gemeente wil een actueel inzicht of de bedrijventerreinen de meest gewenste invulling hebben. Welke ruimtebehoefte is er bij de ondernemingen en om welke soort ruimten gaat het nu en in de toekomst? Dat geldt voor de huidige bedrijventerreinen en ook voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein ‘De Bocht’ in Mijdrecht. De economie in de gemeente groeit. Daarmee groeit ook de vraag naar ruimte voor vestiging en uitbreiding van bedrijven.

Binnen De Ronde Venen is weinig aanbod om aan een groeiende ruimtevraag te voldoen. De leegstand van bedrijfsruimtes zou laag zijn. Daardoor bestaat het risico dat lokale bedrijven overwegen te vertrekken. Met het plan voor de bedrijventerreinen wil de gemeente sturing geven aan het behouden van voldoende en kwalitatief goede, toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Toekomstbestendigheid

Delen van de huidige bedrijventerreinen zijn nog niet toekomstbestendig en lopen het risico om te verouderen en steeds minder geschikt te worden voor moderne bedrijven. De plannen van de gemeente gaan in op wat er moet gebeuren en hoe. Hoe kunnen bestaande bedrijventerreinen optimaal benut worden? Hoe zit het met de bereikbaarheid en hoe blijft de energievoorziening in de toekomst betrouwbaar? Uit onderzoek is vastgesteld dat de beschikbare ruimte op de bestaande bedrijventerreinen goed wordt benut. Volgens het raadsvoorstel is op het bedrijventerrein in Mijdrecht ruimtewinst te behalen door meer de maximale bouwhoogte te benutten. Maar die ruimtewinst is alleen mogelijk als bedrijven daarin zelf willen en kunnen investeren. Uit de uitkomst van een onderzoek naar ruimtebehoefte is duidelijk dat niet in alle ruimtevraag kan worden voorzien op het nog te ontwikkelen bedrijventerrein bij de N201

Kwaliteitsniveau te laag

Volgens de gemeente is er bovendien extra inzet nodig voor de delen van het Bedrijventerrein Mijdrecht ‘Industrieweg Noord’ en ‘Industrieweg Zuid’. Volgens het raadsvoorstel moet daar “gewerkt worden aan de toekomstbestendigheid. Het kwaliteitsniveau is daar nu te laag.” Woningen aan de rand van het bedrijventerrein Mijdrecht vindt de gemeente ongewenst. “Dit leidt tot minder (milieu)ruimte voor bedrijven die niet elders te compenseren is.”

Veranderingen wenselijk

Voor het bedrijventerrein Spoorlaan in Vinkeveen is het advies om de toekomst te bespreken, “omdat dit terrein in de huidige situatie toekomstbestendigheid mist en in de huidige vorm op de middellange termijn niet (meer) geschikt is.” Voor een bedrijventerrein als Spoorlaan en Voorbancken stelt de gemeente dat in de toekomst “functiemenging of transformatie niet uitgesloten is.” Het vervolgproces voor deze terreinen wordt samen met de ondernemers opgepakt. De gemeente ziet in Abcoude kansen voor het terrein Bovenkamp. “Er bevindt zich momenteel voornamelijk lichte bedrijvigheid wat zich goed laat lenen voor functiemenging. En door de ligging nabij station Abcoude kan het gebied zich ontwikkelen tot een goed bereikbaar gemengd woon-werkgebied.”

Veel vraag en beperkte uitbreiding

Voor de periode tot 2030 is de totale ruimtevraag (uitbreiding + vervanging) in de gemeente bijna 14 hectare. Voor de periode tot en met 2040 is de oppervlakte van ruimtevraag bijna 21 hectare. Dat staat op gespannen voet met de toekomstige ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein ‘De Bocht’. In de provinciale plannen is daar slechts 8 hectare geprogrammeerd.

In de loop van volgend jaar beslist de provincie of op die locatie 4 hectare bedrijventerrein extra mag komen. Uit zowel de vertaling van de provinciale prognose als de ondernemerspeiling in de gemeente blijkt dat zo’n 90% van de Rondeveense ruimtevraag voorkomt uit de drie sectoren: industrie; bouw, handel en reparatie; logistiek en groothandel.

Verhuiscarrousel

Het advies is om met de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein in te zetten op het faciliteren van middelgrote tot grote bedrijven uit bovenstaande sectoren met een lokale binding. Het gaat dan om kavels vanaf een halve hectare tot een oppervlakte van ongeveer twee hectare. Hiermee kan een verhuiscarrousel op gang worden gebracht wanneer bedrijven hun huidige locatie op een bedrijventerrein in de gemeente achterlaten. Een bedrijf met een wat kleinere ruimtevraag met behoefte aan milieuruimte kan op deze manier een passende plek vinden op één van de achtergebleven locaties op de bestaande bedrijventerreinen.

Focus behouden

Als kanttekening meldt de gemeente dat de resultaten van de uitvoering van de nieuwe strategie voor de bedrijventerreinen niet op de korte termijn zichtbaar zal zijn. “Het is van belang om nu keuzes te maken als gemeente. Het proces vraagt om een lange adem en een goede samenwerking met de betrokken partijen. De gemeente is in de huidige situatie voor (grote) investeringen afhankelijk van ondernemers en vastgoedeigenaren om de doelen te bereiken. Het is van belang om te werken via een haalbaar programma en de focus hierop te behouden.”

Omlegging N201

De uitgifte en realisatie van het nieuwe bedrijventerrein is afhankelijk van meerdere factoren. De ontwikkeling van het bedrijventerrein ‘De Bocht’ is afhankelijk van het strekken van de bocht in de N201. Dit is een provinciale verantwoordelijkheid. “Op het moment dat de omlegging van de N201 wordt aangelegd kunnen de bedrijfskavels ontwikkeld worden, als de nieuwe weg wordt opgesteld kunnen de bedrijven starten met hun bedrijfsvoering.”

Elektriciteitsnet probleem

De netbeheerder heeft voor de gemeente netcongestie afgekondigd voor grootverbruikers. Dit betekent dat er geen nieuwe aansluitingen en verzwaringen worden toegestaan op het elektriciteitsnet.” Dit duurt waarschijnlijk tot 2033. Oplossingen voor het nieuwe bedrijventerrein zijn in gang gezet.”

Onderdeel hiervan is de bouw van een nieuw hoogspanningsstation op het nieuwe bedrijventerrein. Het realiseren van een aansluiting voor de nieuw te vestigen bedrijven is afhankelijk van de planvorming van dit 150kV-station. Netbeheerder Stedin geeft op de eigen website aan dat aansluiting van het nieuwe station is voorzien omstreeks 2031.

