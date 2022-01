Uitbreiding luidt nieuwe fase in voor Het Tuinhuis

Aalsmeer – Restaurant Het Tuinhuis bestaat sinds 2015 en wordt sinds de opening druk bezocht. Met name in de wintermaanden is de binnenruimte te klein om aan de vraag te voldoen. In overleg met Tuinhuis-uitbater Nicky van Es heeft museum Historische Tuin daarom besloten tot een uitbreiding. Deze wordt gerealiseerd in de vorm van een glazen overkapping van een groot deel van het terras.

De binnenruimte wordt hierdoor meer dan verdubbeld. Bij warm weer kan de wand aan de Brandewijnsloot helemaal worden opengezet, waardoor het gevoel van buiten zitten behouden blijft. Ook blijft er ruimte voor enkele tafels naast de aanbouw. Het ontwerp is van architect Richard Pannekoek, die ook het bestaande gebouw ontwierp. Hij bedacht een aanbouw met de uitstraling van een kas, passend in de omgeving.

Nieuw meubilair

Met de aanbouw gaat Het Tuinhuis een nieuwe fase in. Zesenhalf jaar geleden, in mei 2015, opende het lunchrestaurant haar deuren bij het tuinbouwmuseum. “Deze uitbreiding staat al heel lang op mijn verlanglijstje”, zegt Nicky van Es. “Wij zijn uit ons jasje gegroeid. Nu krijgen we er 48 vierkante meter binnenruimte bij, vooral in de winter kunnen we daardoor meer mensen ontvangen. Ook voor de inzet van personeel ontstaat zo een betere situatie, omdat we minder afhankelijk zijn van het seizoen.”

De serre wordt voorzien van dubbel glas en vloerverwarming. Ook komt er een gashaard met zitjes. Het Tuinhuis gaat voor het hele restaurant nieuw meubilair aanschaffen. Ook de keuken in de bestaande bouw zal op een later moment een kleine aanpassing ondergaan. Begin december is de grond door medewerkers van de Historische Tuin bouwrijp gemaakt. Hiervoor zijn onder andere enkele bomen verplaatst. De heiwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Volgens planning zijn de meeste bouwwerkzaamheden eind januari klaar. Hopelijk is de huidige lockdown voor de horeca dan voorbij en kan het restaurant de nieuwe ruimte spoedig in gebruik nemen.